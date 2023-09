Alemania da la sorpresa y se carga a Estados Unidos (111-113)

A pesar de la exhibición en cuartos de final ante la Italia, la sensación durante todo el Mundial era de que el USA Team no era invencible, que necesitaban una mejor selección para arrasar y Alemania lo confirmó mandando a los de Steve Kerr para casa, o mejor dicho, los condenó a luchar por el bronce este domingo ante Canadá, la derrotada en la otra semifinal. Muchos esperaban un partido por el título entre los dos combinados norteamericanos, pero van a ser los europeos: Alemania y Serbia, los que jueguen la final, una vez que ya están clasificados para los próximos Juegos Olímpicos.

Para esa cita van a tener que reclutar a más estrellas de la NBA si no quieren irse también antes de tiempo de París. Y no es que frente a Alemania jugasen mal, pero atrás casi nunca pudieron sujetar el baloncesto coral y el acierto de los germanos en el tiro, y en ataque no les bastó con sus habituales ráfagas de anotación. Pensaba Steve Kerr que irse a un marcador alto les beneficiaba y que si Lituania necesitó 110 puntos para derrotarlos, los germanos no llegarían a esa barrera.

Pero superó esa barrera Alemania para irse a los 113 puntos, a pesar de que "sólo" pudieran anotar 19 en el último parcial, porque evidentemente el arreón final de Estados Unidos llegó y estuvo a punto de poner las cosas en su sitio.

Con diez de desventaja (84-94) entraron en el cuarto definitivo los de Steve Kerr, y tuvieron que esperar a los cinco últimos minutos para tener la sensación de que podían ganar. Un parcial de 11-2 les permitió pasar del 96-106 al 107-108, con siete puntos de Austin Reeves y cuatro de Edwards, que se las apañaron para casi darle la vuelta a la cosa. Pero la actuación previa de Alemania merecía algo más y también Andreas Obst (24 puntos), que culminó su enorme actuación con un triple de esos que se clava como un puñal en el corazón del enemigo. 107-111 con 1:14 por jugar y todavía quedaba el tapón de Bonga y la suspensión de manual de Schroeder, que había dejado dudas en los cuartos, pero nada de eso sucedió en semis, donde se puso el traje de veterano con clase para terminar con 24 puntos y 9 asistencias. Estados Unido se veía fuera y no había llegado ni al bonus, así que ni las faltas le servían para llevar a Alemania a la línea y recuperar la pelota. Una falta tonta en ataque de Bonga parecía el milagro que necesitaba Estados Unidos, pero Anthony Edwards prefirió pasar en vez de lanzar y perdió la pelota.

Ahí se acabó el USA Team, que durante tres cuartos había tenido la sensación de ir siempre a remolque del enemigo, por mucho que se las apañara para llegar al descanso por delante (60-59). Alemania volvió a tirar de inspiración tras el descanso y firmó su cuarto más anotador en los minutos del veinte al treinta. 24-35 en ese parcial y una actuación coral aunque con solistas destacados como Franz Wagner (22 puntos) y Daniel Theis (21).

111 - Estados Unidos (31+29+24+27): Mikal Bridges (17), Jalen Brunson (15), Anthony Edwards (23), Josh Hart (9), Jaren Jackson Jr (8) -equipo inicial- Paolo Banchero (6) Tyrese Haliburton (7), Brandon Ingram (-), Cameron Johnson (0), Walker Kessler (-), Bobby Portis Jr (5), Austin Reaves (21).

113 - Alemania (33+26+35+19): Franz Wagner (22), Andreas Obst (24), Dennis Schroder (17) Daniel Theis (21), Johannes Voigtmann (6) -equipo inicial- Justus Hollatz (-), Maodo Lo (0), Johannes Thiemann (10), Isaac Bonga (3), Moritz Wagner (10) y Niels Giffey (0), David Kramer (-).

Árbitros: Antonio Conde (España), Boris Krejic (Eslovenia) y Gatic Salins (Letonia).