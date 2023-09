España y el desafío más difícil en plena transición

El deseo de Sergio Scariolo hace meses para la Copa del Mundo que sigue disputándose en Manila era poder contar en el equipo nacional con Ricky Rubio y Lorenzo Brown. Salvando las distancias se tomaba la presencia de ambos generadores en pista como un desafío táctico tan apasionante como cuando juntó hace años a los hermanos Gasol. Ricky era el MVP del pasado Mundial y en los Juegos de Tokio acabó como máximo anotador del torneo con 25,5 puntos partido. «Lorenzo de Albacete» fue tan MVP en el último Eurobasket como Willy Hernangómez. La renuncia de Brown por problemas físicos y la de Ricky por problemas mentales cambiaron la perspectiva en el seno de la Federación. Del «estamos para pelear por las medallas» se pasó al «vamos a competir al máximo como siempre hemos hecho». En esta ocasión no ha sido suficiente para estar entre los ocho mejores. La última vez que España no estuvo en cuartos en un Eurobasket fue en 1977; en un Mundial, en 1994 y en unos Juegos, en Sídney 2000. El problema no es lo sucedido en Yakarta es lo que está por venir.

Y eso se llama Preolímpico. En la FEB se confía en que Lorenzo Brown esté disponible el próximo verano. Lo de Ricky ya se verá. Uno de los dos, al menos, es una pieza clave para lo que serán, como mucho, los dos últimos torneos de Scariolo como seleccionador. El de Brescia finaliza su relación con la FEB después de los Juegos, una cita que ahora está muy lejos. Lo mejor de la Copa del Mundo para España ha sido la entrada en el equipo con protagonismo de Juan Núñez y Santi Aldama y la confirmación de Usman Garuba. En Núñez hay jugador para llevar los mandos del equipo para años, cuando no estén los clásicos, siempre y cuando siga progresando en el tiro exterior. El único temor con Aldama es que en su franquicia en la NBA, los Grizzlies, le tengan demasiado encasillado. Y con Garuba hay miedo a que su empeño en seguir en Estados Unidos le condene poco menos que a otra temporada en blanco. En cualquier caso, sobre ellos y sobre los Izan Almansa, Aday Mara, Langarita, Baba Miller... girará el futuro de la selección en el medio y el largo plazo. Pero lo más cercano es el Preolímpico y ese es un reto mayúsculo para un grupo que será muy similar al que ha disputado el Mundial. «Va a ser una gesta titánica clasificarse para los Juegos», ha asegurado el seleccionador.

En las horas después de la eliminación al margen del dolor por haber caído antes de lo que se esperaba –el fallo según todos estuvo en el último cuarto ante Letonia porque ante Canadá se podía perder perfectamente–, la obsesión del equipo ya era: «Hay que conseguir como sea que Rudy esté en sus sextos Juegos Olímpicos». El capitán ha vuelto a ser un ejemplo en el campeonato y su presencia el próximo verano se considera que puede tener un efecto llamada en todos los jugadores que pueden o están capacitados para ser importantes. De los mundialistas ninguno tiene en sus planes renunciar. Y desde la FEB se considera fundamental que uno de los dos bases referentes, Ricky o Brown, regresen al equipo.

Y ¿cómo es el sistema de clasificación para los Juegos? De momento ya están clasificados Francia (organizador), Australia (mejor equipo de Oceanía), Japón (mejor de Asia), Sudán del Sur (mejor de África), Canadá y Estados Unidos (mejores equipos de América) y quedan por definir los dos primeros equipos europeos de la Copa del Mundo. A estas dos plazas aspiran Alemania, Eslovenia, Lituania, Italia, Serbia y Letonia. Las cuatro restantes saldrán de los cuatro Preolímpicos. España tiene que ganar sí o sí alguno de esos cuatro torneos porque para los Juegos no hay invitaciones. Que se lo digan a Argentina.

Los Preolímpicos se disputarán entre el 2 y el 7 de julio en cuatro sedes que están por definir y que se decidirán en noviembre. La Federación Española de Baloncesto (FEB) aspira a convertirse en una de esas sedes. Habrá seis equipos por sede y el sorteo cuenta con seis bombos definidos por el ranking FIBA. Antes de los Juegos de Tokio cada sede contó con dos grupos de tres equipos en los que jugaban todos contra todos. Los dos primeros pasaban a semifinales y la final decidía el ganador de la plaza olímpica. La misión se las trae porque desde que comienza la preparación para el Preolímpico, inmediatamente después de las ligas, hasta el final de los Juegos pasan casi dos meses.

Cuartos de final

Un clásico europeo, Lituania-Serbia (10:45, Gol Mundial), y un examen para los todavía grandes favoritos, Italia-Estados Unidos (14:40, Teledeporte), abren los cuartos de final. La derrota del «USA Team» ante los bálticos en la última jornada de la segunda fase ha reabierto las expectativas de una de las selecciones con más personalidad en lo que va de torneo, Italia. El primer cuarto de final está muy abierto. Los serbios sólo han perdido un partido (76-78) y fue ante Italia. La segunda jornada de cuartos, el miércoles 6, albergará el Alemania-Letonia (10:45, Gol Mundial) y el Canadá-Eslovenia (14:30, Teledeporte).