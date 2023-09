España, adiós al Mundial tras caer ante Canadá (85-88)

Primer todo o nada para España en la Copa del Mundo y los chicos de Scariolo se despidieron del campeonato ante Canadá. A España se le volvió a indigestar el último cuarto. Media hora notable no sirvió de nada por el atasco ofensivo en los diez minutos finales (12-27). El campeón del mundo y de Europa se queda fuera de la lucha por las medallas. El siguiente desafío será un Preolímpico feroz el mes de julio de 2024.

Lo de Canadá era la eliminatoria de octavos de final. Partido a vida o muerte. O ganas o te vas a casa. Y España se puso el uniforme de los días grandes durante tres cuartos. La selección que compite, la que comete pocos errores, la que disimula sus carencias y la que explota como nadie sus virtudes. Las de sus mejores jugadores, que los tiene, y las de aquellos que no suelen ser protagonistas. En el cupo de los primeros el nombre propio es Willy Hernangómez. De Willy se puede decir aquello de "si además defendiera". Pero si te olvidas o logras minimizar sus carencias atrás luego regala partidos como el que se marcó ante Canadá en los dos primeros cuartos. Los norteamericanos se encontraron con un agujero por dentro de dimensiones galácticas. España buscó a Willy y lo encontró. Lo siguió buscando y lo siguió encontrando. Y no hubo una sobreexplotación. Se utilizó el recurso de Willy con inteligencia. En los dos primeros cuartos sumaba 18 puntos, acabó con 25, y su acierto en el tiro libre era un impoluto 5/5 (11/12 final) cuando en los partidos anteriores estaba por debajo del 70 por ciento.

Por fuera el elemento más destacado fue Abrines. El alero no sólo evitó que Shai Gilgeous-Alexander estuviera a gusto. Anotó 13 puntos al descanso, pero no se sintió cómodo. Es un "all-star", es miembro del mejor quinteto de la NBA, pero el mando del partido no fue suyo hasta que llegó la hora de la verdad. Sí se encargó de que en el segundo cuarto lo de Canadá no fuera a peor. Cuando España más sólida se mostraba, Gilgeous-Alexander fue el único recurso de su equipo. Abrines, además de defender, ofreció el acierto en el tiro del último tramo de temporada con el Barça. A los nombres propios, España añadió un buen lote de secundarios. Aldama sumó mucho en los pocos minutos que estuvo en cancha; Núñez y Díaz cumplieron con los planes... pero el arranque del tercer cuarto fue una sucesión de malas decisiones.

Las faltas empezaron a caer sin respiro. Abrines, Juancho, Willy... la acertada toma de decisiones se estropeó y entre Gilgeous-Alexander, Brooks y Barrett cambiaron el rumbo (52-55).

España se vio exigida y el primero que fue capaz de levantar el ánimo fue uno de los de toda la vida. Rudy se inventó un triple de ocho metros antes de protagonizar dos acciones defensivas como muy pocos pueden hacer. Una falta en ataque y un robo animaron a soltarse a Brizuela y Santi Aldama. El escolta tuvo uno de esos arrebatos que le reclama Scariolo cuando sale del banquillo. ¿Y Aldama? Fue uno de los señalados en la derrota ante Letonia. Dejó tres detalles que revelan el potencial de un jugador mayúsculo. Anotó un par de triples, uno de ellos sobre la bocina, y regaló un mate que hizo explotar el banquillo. Fue lo que necesitaba la defensa del equipo para seguir creciendo. Y los últimos 2:25 del tercer cuarto fueron una pesadilla para el ataque canadiense. La defensa afiló el colmillo y con un parcial de 11-0 España afrontó el último cuarto en una situación casi ideal después de todo el sufrimiento (73-61).

La Canadá que había impactado en el arranque del torneo regresó en el tramo decisivo con un parcial de 0-8. España estuvo cuatro minutos sin anotar y Scariolo apostó por el regreso de Abrines y Willy. El arreón de los norteamericanos se quedó a medias porque España llegó a los últimos cinco minutos con un margen interesante (76-69). Pero los problemas en ataque seguían y se multiplicaron. El precio de cada punto estaba por las nubes y sólo se sumaba con los tiros libres de Willy. El acierto exterior de Brooks terminó por lapidar la ventaja de España a falta de un minuto (80-80). Los problemas en ataque no tuvieron solución. Una pérdida de Abrines, otra de Brizuela... mientras el "top player" de Canadá, Shai Gilgeous-Alexander, sumó ocho puntos que derivaron en una desventaja insalvable (85-88 a 4.5 segundos del final). El triple desesperado de Abrines desde diez metros no entró y España se despidió del torneo antes de lo previsto.

85. España (21+27+25+12): Núñez (4), Abrines (11), Juancho (4), Claver (3) y Willy (25) -quinteto titular- Díaz (3), Llull (0), Aldama (17), Garuba (4), Rudy (3) y Brizuela (8).

88. Canadá (21+17+23+27): Shai (26), Brooks (22), Barrett (16), Powell (6) y Olynyk (6) -quinteto titular- Dort (3), Alexander (0), A.-Walker (5), Bell-Haynes (0) y Ejim (0).

Árbitros: Anaya (Pan), Fernández (Arg) y Reneau (EE. UU.). Eliminado Barrett. Técnicas a Scariolo y Rudy.

Incidencias: 8.000 espectadores en el Indonesia Arena de Yakarta. Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo L.

Grupo I: 1. Italia (4/1); 2. Serbia (4/1); 3. Dominicana (3/0); 4. Puerto Rico (3/2).

2ª jornada: Italia, 73-Puerto Rico, 57 y Dominicana, 79-Serbia, 112.

Grupo J: 1. Lituania (4/1); 2. Estados Unidos (4/1); 3. Montenegro (3/2); 4. Grecia (2/3).

2ª jornada: Grecia, 69-Montenegro, 73 y Estados Unidos, 104-Lituania, 110.

Grupo K: 1. Alemania (5/0); 2. Eslovenia (4/1); 3. Australia (3/2) ; 4. Georgia (2/3).

2ª jornada: Australia, 100-Georgia, 84 y Alemania, 100-Eslovenia, 71.

Grupo L: 1. Letonia (4/1); 2. Canadá (4/1); 3. España (3/2); 4. Brasil (2/3).

2ª jornada: Brasil, 84-Letonia, 104 y España, 85-Canadá, 88.

Cuartos de final (5-6 septiembre): Italia-Estados Unidos/Alemania-Letonia y Lituania-Serbia/Canadá-Eslovenia.