Hugo González ya es el décimo noveno jugador español en la historia de la NBA

Del amago de debut ante los Sixers al estreno con los Boston Celtics con casi 23 minutos incluidos en pista en uno de los templos del baloncesto mundial, el Madison Square Garden. Hugo González se convirtió la pasada madrugada en el décimo noveno jugador español que debuta en la NBA. Lo hizo con derrota ante los Knicks (105-95) en uno de los clásicos de la Conferencia Este. De Fernando Martín a Pau Gasol pasando por Raúl López, Calderón, Garbajosa, Navarro, los hermanos Hernangómez, Santi Aldama... el excanterano del Real Madrid es el segundo jugador español más joven en debutar en la Liga estadounidense con 19 años y 261 días, 36 días más que su excompañero Usman Garuba.

Hugo jugó 22:36, el segundo suplente con más minutos, y en su hoja de servicios hubo 6 puntos (3/6 en tiros de campo), 4 rebotes, 1 asistencias, 2 robos, 4 faltas cometidas y un +7 con él en cancha, el mejor balance de su equipo. "Estuvo bien pisar la pista, pero, aún así no tengo un buen recuerdo de este día porque perdimos el partido. Sinceramente, no es el día para decir que soy un gran defensor porque Jalen Brunson anotó 30 puntos", apuntó Hugo tras la derrota.

La clave del partido estuvo en el 42-14 de parcial que encajaron los Celtics en el segundo cuarto ante un equipo armado para aspirar al menos a ser finalista de Conferencia. En el mismo escenario en que Jayson Tatum se rompió el Aquiles hace unos meses, Boston encajó su segunda derrota del curso. La temporada no va a ser sencilla para el equipo del estado de Massachusetts. La baja de su estrella para todo el curso y la escasa presencia interior convierten a los Celtics en un equipo frágil, aunque precisamente esa puede ser la gran baza para que Hugo González disponga de muchos minutos.

"Hugo pinta muy bien, está jugando con energía, está luchando y ese es el tipo de mentalidad que necesitamos. Necesitamos más de eso, necesitamos más de lo que Hugo consiguió, no puede ser que sólo el novato ofrezca eso", apuntó su compañero Jaylen Brown, el líder del equipo.

El estreno de Hugo llegó en una pìsta por la que pasaron como locales jugadores como José Manuel Calderón, Sergio Rodríguez y Willy Hernangómez. En el Madison, Ricky Rubio cuajó una de sus mejores actuaciones en la NBA con 37 puntos y 8/9 en triples. El primer paso de Hugo González no pudo tener un mejor escenario.