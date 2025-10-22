Doncic no es suficiente para contener a los Warriors

En el comienzo de su vigésimo tercera temporada en la NBA, LeBron James fue baja por una ciática, que le tendrá alejado de las pistas al menos un par de semanas más, y presenció la derrota de los Lakers de Doncic. Eso pese al salvaje partido que se marcó el esloveno en la primera jornada del nuevo curso. Sus 43 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias no bastaron para que los Lakers derrotaran a los Warriors, 109-119.

Los Warriors cuentan con el quinteto más veterano de la liga y entre Stephen Curry (23 puntos y 4 asistencias) y Jimmy Butler (31 puntos y 5 rebotes) se encargaron de contrarrestar la aportación del balcánico. A la habitual labor de intendencia de Draymond Green se sumaron Buddy Hield (17 puntos con 5 de 10 en triples) y Jonathan Kuminga (17 puntos y 9 rebotes) para asaltar el Crypto.com Arena.

El otro partido que abrió la temporada fue la visita de los Rockets a la cancha de los Oklahoma City Thunder. Los locales, tras recibir los anillos, necesitaron dos prórrogas para imponerse por 125-124.

Por sexta vez en la historia, la NBA abrió el telón de la nueva temporada con un partido de dos prórrogas. En los momentos críticos los Thunder se encomendaron a Shai Gilgeous Alexander que entre el último cuarto y las dos prórrogas sumó 24 de sus 35 puntos. Su mejor escudero fue Chet Holmgren con 28 puntos.

El partido fue el estreno de Kevin Durant con los Houston Rockets. El alero, que aportó 23 puntos y 9 rebotes, cometió la falta decisiva sobre Shai a 2 segundos para el final de la segunda prórroga. Los Thunder fueron capaces de sobreponerse al tremendo partido de Alperen Sengun. El pívot turco se fue hasta los 39 puntos, cinco triples incluidos, 11 rebotes y 7 asistencias.

Antes del partido, la plantilla entrenada por Mark Daigneault recibió los anillos de campeones del curso pasado y subió al techo del Paycom Center el estandarte del título. Cada miembro de la plantilla recibió un anillo de oro de catorce quilates y diamantes.