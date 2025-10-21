Hugo González y un flechazo mutuo con los Celtics

«Hugo juega muy duro y eso es un muy buen punto de partida. Sabe jugar, sabe estar en la posición correcta y compite a un nivel muy alto. Desde que lo vi por primera vez, ha estado trabajando duro, haciendo preguntas y aprendiendo todo el tiempo», apunta Derrick White, una de las piezas clave de los Celtics. Y si a eso se le añade la valoración del entrenador, Joe Mazzulla... «Ha sido dirigido por algunos de los mejores entrenadores y ha sido parte de una gran organización como el Real Madrid durante mucho tiempo, así que sabe cómo jugar. Es inteligente y se exige mucho a sí mismo. Disfruto entrenándolo porque escucha, quiere mejorar, aprender y se está esforzando... Me gusta entrenarlo por su personalidad y por cómo se comporta. Tiene un gran instinto defensivo, especialmente cuando no tiene el balón y hace un gran trabajo leyendo el juego», apunta.

Con 19 años, Hugo fue elegido en el número 28 del último «draft». Renunció a la selección y su trabajo en verano ha tenido recompensa inmediata. En los cuatro partidos de la pretemporada, el alero, que es el jugador más joven de los Celtics, ha promediado 5,5 puntos, 2,8 rebotes, 0,8 asistencias y 16:20 en pista. «Se nota que ha sido jugador profesional durante un tiempo y que ya ha jugado a un alto nivel», apunta White.

Los Celtics afrontan un año complicado, pero el más sencillo en mucho tiempo para que los nuevos rasquen minutos. Hace quince meses ganaron el anillo y cuatro piezas de aquel título ya no están. Tres de ellos dejaron la franquicia y está por ver que Jason Tatum, su mejor hombre y que ocupa el puesto de Hugo, sea capaz de regresar este curso.