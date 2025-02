Partidos Copa del Rey hoy: horario y dónde ver en directo on line TV Real Madrid-BAXI Manresa y Dreamland Gran Canaria-Valencia

A Hugo González (5-2-2006, San Agustín de Guadalix) se le amontonan los desafíos. El más inminente es hoy con su debut en la Copa del Rey ante el BAXI Manresa. El lunes se estrenará con la selección en la concentración para jugar los dos últimos partidos de clasificación para el Eurobasket del próximo verano. A Chus Mateo, su entrenador, no le extraña todo lo que le está pasando: «Es un jugador extraordinario. Es muy listo, con físico, buena mano y capacidad defensiva para ayudar en el rebote. Sólo le faltan los años de madurez y experiencia. No cuento con él porque sea joven, cuento con él porque es bueno. Apunta a ser muy buen jugador de futuro».

Estudiante de dirección de empresa –«saco tiempo de donde no hay», asegura en una entrevista con la ACB– confiesa que le da mucho a la Play y que «cada día con el equipo es un aprendizaje. He pasado de ver por la tele e idealizar a los jugadores a verlos de cerca y tener amistad con ellos. En la pretemporada fue el punto de inflexión porque ya ves que esto va en serio y no quieres desentonar». El canterano está siendo la mejor noticia de un equipo que llega a Gran Canaria con un número de derrotas en lo que va de curso, 18, impensable en otras campañas. Para Hugo la conclusión de lo que va de temporada es otra muy distinta: «Está siendo muy gratificante, me lo estoy pasando muy bien en el día a día y aprendiendo de mis compañeros todo lo que puedo. Tengo que intentar no normalizarlo, porque al final cada día que tienes puede ser un nuevo aprendizaje, una experiencia para aprender».

Su impacto en el equipo va mucho más allá de lo que reflejan los números (3,8 puntos y 1,5 rebotes en 16 partidos en la Liga Endesa con casi 13 minutos por encuentro). «El mundo está en sus manos», afirmó en LA RAZÓN su compañero Tavares. Su intensidad atrás y su potencial han despertado el interés de los ojeadores de la NBA y ya hay quien le sitúa cerca del «top 10» en el próximo draft. Antes de explotar esta temporada con el primer equipo, el curso pasado fue el MVP del torneo junior de la Euroliga. Un reconocimiento que comparte con dos compañeros de equipo: Alberto Abalde (2013) y Eli Ndiaye (2021). «Es un joven que formará parte del equipo de mañana y que consideramos que es un patrimonio importantísimo de nuestro baloncesto», apunta Sergio Scariolo.

Hoy espera el BAXI Manresa en el Gran Canaria Arena. Mañana una hipotética semifinal y quizá la final el domingo. La semana que viene, el jueves, puede llegar su bautizo internacional con la selección ante Letonia.

PROGRAMA DE LA COPA DEL REY

Cuartos de final

1. Unicaja, 100-Joventut, 83

2. La Laguna Tenerife, 91-Barcelona, 86

3. R. Madrid-Manresa (viernes 14, 18:30)

4. Valencia-Dreamland Gran Canaria (viernes 14, 21:00)

Semifinales

Unicaja-La Laguna Tenerife (sábado 15, 18:30)*

Ganador 3-Ganador 4 (sábado 15, 21:30)*

Final

¿?-¿? (domingo 16, 20:00)

(Todos los partidos se podrán seguir en directo a través de Movistar +).