Real Madrid - Unicaja, hoy: horario y dónde ver online TV el primer partido de la semifinal de la Liga Endesa

El Real Madrid se presenta en las semifinales de la Liga Endesa sin perder un partido desde el 22 de diciembre del año pasado. Fue en Valencia en la duodécima jornada. Las rachas del equipo de Chus Mateo son como de otra era: 24 victorias seguidas, 27 victorias consecutivas como local y ha ganado las últimas doce semifinales de la Liga Endesa que ha disputado, pero... enfrente está el Unicaja. Y los malagueños han derrotado al Madrid en las dos finales que han disputado esta temporada: la Supercopa y la Copa del Rey.

«Tenemos que seguir haciendo las cosas como creemos que debemos hacerlas, con el mismo criterio, las que pensamos que pueden funcionar. Aún no estamos en disposición de pensar que podemos ganar el título, porque no estamos ni mucho menos cerca. Quedan veinte días de temporada si Dios quiere», apunta Chus Mateo antes de medirse a un rival que este curso ha sido una pesadilla. «Unicaja viene dando un nivel muy alto desde hace ya un tiempo, manteniendo siempre un mismo estilo, un mismo patrón de juego, un mismo entrenador y los mismos jugadores. Varían poco su plantilla, tienen un conocimiento de lo que quieren envidiable, están haciendo las cosas con mucho criterio y eso les está dando un resultado». En la final de la Copa en Gran Canaria una de las claves fue el acierto exterior de sus interiores: «Es uno de los factores a tener en cuenta, pero no el único. Hay jugadores muy creativos, grandes tiradores y jugadores todoterreno que son capaces de ayudar en muchísimas facetas». El partido comenzará a las 21:15 y se podrá ver en Movistar + a través de Vamos y Movistar + Deportes.

PROGRAMA "PLAYOFFS"

Semifinales

Real Madrid - Unicaja

(hoy, 21:15; 13, 21:15; 15, 17:00; 17, 21:15* y 19, 21:15*)

Valencia Basket, 1 - La Laguna Tenerife, 0

(83-65; 12, 21:15; 14, 21:15; 16, 21:15* y 18, 21:15*)

Final

(arrancará en función de cuándo concluyan las semifinales)

*Si fueran necesarios.

**Todos los partidos en Movistar +.