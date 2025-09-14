Turquía - Alemania, hoy: horario y dónde ver online TV la final del Eurobasket 2025

El Eurobasket 2025 alcanza su cima con un duelo sorprendente. Turquía y Alemania se citan hoy en Riga para disputar una final inédita entre los dos únicos equipos invictos del torneo. Los otomanos llegan tras destrozar a Grecia con un recital defensivo y ofensivo, mientras que los germanos impusieron su juego coral ante Finlandia con Schroder y Wagner como líderes. La cita no solo definirá al nuevo campeón continental, también garantiza que habrá un campeón invicto por primera vez desde 2017.

Cómo llega Turquía a la final del Eurobasket

Turquía ha firmado un torneo impecable. Llega invicta y con una de las actuaciones más dominantes que se recuerdan en semifinales, 94-68 ante Grecia, con Ercan Osmani como héroe inesperado con 28 puntos y una defensa colectiva que anuló por completo a Giannis Antetokounmpo. Bajo el mando de Ergin Ataman, los otomanos han logrado un equilibrio perfecto entre el talento joven de Alperen Sengun y la experiencia de jugadores como Shane Larkin o Cedi Osman.

FIBA EuroBasket 2025 semi final - Greece vs Turkey TOMS KALNINS Agencia EFE

El equipo otomano no solo ha brillado en ataque, promedia más de 90 puntos por partido, también ha construido su camino al oro desde la defensa, mostrando un nivel de intensidad que ha asfixiado a todos sus rivales. Será apenas la segunda final de su historia en un Eurobasket, después de la plata en 2001, y la primera vez que Turquía pelea por un título continental fuera de casa.

Schroder y Wagner, líderes de un bloque imparable

Alemania defiende su condición de campeona del mundo con una solidez imponente. En semifinales derrotó 98-86 a Finlandia en un encuentro donde Dennis Schroder (26 puntos y 12 asistencias) y Franz Wagner (22 puntos) volvieron a marcar la diferencia. La 'Mannschaft' ha demostrado ser el equipo más equilibrado del torneo, capaz de superar incluso la ausencia de piezas clave como Voigtmann y los problemas de salud de su seleccionador Álex Mumbrú.

El conjunto germano ha cimentado su camino en un ataque arrollador un juego coral en el que todos aportan. Desde veteranos como Daniel Theis hasta tiradores decisivos como Andreas Obst, pasando por la irrupción de Tristan Da Silva, Alemania se presenta en Riga con el objetivo de conquistar su segundo oro continental tras el de 1993.

Lo que significa esta final del Eurobasket

La cita de hoy en Riga quedará marcada en la historia. Alemania y Turquía, ambos invictos, protagonizan una final inédita que garantiza un campeón invicto por primera vez desde la gesta de Eslovenia en 2017.

Para Turquía , el duelo representa la gran oportunidad de lograr su primer oro continental tras haber rozado la gloria en 2001 con la plata en casa. Dos décadas después, el equipo de Ataman llega con una generación capaz de cambiar el rumbo del baloncesto otomano.

, el duelo representa la gran oportunidad de lograr su primer oro continental tras haber rozado la gloria en 2001 con la plata en casa. Dos décadas después, el equipo de Ataman llega con una generación capaz de cambiar el rumbo del baloncesto otomano. Alemania, en cambio, puede convertirse en el cuarto país que ostente de forma simultánea los títulos mundial y europeo, algo que solo han logrado la URSS, Yugoslavia y España. La ocasión es histórica para confirmar una era dorada.

Horario y dónde ver online TV la final del Eurobasket 2025

La final del Eurobasket 2025 entre Turquía y Alemania se disputa hoy, domingo 14 de septiembre, a las 20:00 horas (horario peninsular español) en el Arena Riga de Letonia.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y RTVE Play. En LARAZON.es encontrarás la cobertura completa del partido con la última hora, el minuto a minuto y las reacciones tras el duelo por el título europeo.

Posibles quintetos iniciales

Todo apunta a que los entrenadores repetirán sus alineaciones de semifinales:

Alemania

Dennis Schroder

Andreas Obst

Isaac Bonga

Franz Wagner

Daniel Theis

Turquía