Alemania, el mejor equipo de Europa, ya está en la final del Eurobasket

Alemania es la vigente campeona del mundo y ya está en condiciones de proclamarse campeona de Europa después de derrotar a Finlandia en la semifinal del Eurobasket. Los obstáculos que han tenido los germanos en el torneo casi han sido más fruto de sus problemas físicos que de las dificultades que les han planteado sus rivales. Antes de comenzar el campeonato una pancreatitis aguda dejó a su seleccionador, Álex Mumbrú, fuera de juego. El ex de Bilbao Basket o Valencia perdió nueve kilos, se reincorporó al grupo, pero su estado físico le impide dirigir con normalidad a los suyos. Luego llegó la lesión de Voigtmann, el interior titular junto a Theis. Ha dado igual. El bloque no se ha resentido y lo volvió a demostrar ante los nórdicos, la gran noticia del campeonato.

La "Mannschaft" es una máquina perfectamente engrasada que cuenta con dos referentes que rara vez fallan cuando más se los necesita. Schröder (26 puntos, 5 rebotes y 12 asistencias) y Wagner (22 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias) son sus NBA y lo justifican un partido sí y otro también. El alero es capaz de hacer todo. Carece de los focos de otras estrellas, pero juega al baloncesto divinamente. El base sigue siendo un factor diferencial a nivel FIBA. Entre ambos anotaron 48 puntos, casi la mitad del equipo que mejor y más fluido ataca en Europa.

Al descanso Alemania ya había anotado 61 puntos y si el partido no estaba decidido era porque los finlandeses han hecho del atrevimiento y el descaro una manera de ser. Entre Markkanen y Nkamhoua sostuvieron a los nórdicos, pero en ningún momento pudieron contener la avalancha ofensiva alemana. Hace tres años, en su Eurobasket, fueron bronce porque se toparon con una España sorprendentemente perfecta. En Riga son claros favoritos al oro.

98. Alemania (30+31+20+17): Schröder (26), Obst (7), Bonga (10), Wagner (22) y Theis (10) -quinteto titular- O. Da Silva (2), Lo (2), T. Da Silva (13) y Thiemann (6).

86. Finlandia (26+21+26+13): Little (5), Grandison (5), Jantunen (12), Markkanen (16) y Valtonen (6) -quinteto titular- Salin (0), Nkamhoua (21), Maxhuni (9), Muurinen (12) y Gustavson (0).

Árbitros: Rosso (Ita), Conde (Esp) y Krejic (Esl). Sin eliminados.

Incidencias: 10.459 espectadores en el Arena Riga. Primer partido correspondiente a las semifinales del Eurobasket.

CUARTOS DE FINAL

Lituania, 76-Grecia, 87

Turquía, 91-Polonia, 77

Finlandia, 93-Georgia, 79

Alemania, 99-Eslovenia, 91

SEMIFINALES

Alemania, 98-Finlandia, 86

Grecia-Turquía (20:00)

FINAL (DOMINGO 14, 20:00)

Alemania-¿?

TERCER Y CUARTO PUESTO (DOMINGO 14, 16:00)

Finlandia-¿?