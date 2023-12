El Barça femenino se queda sin entrenador

Saltaba el rumor la semana pasada y este lunes se confirmó una noticia más que sorprendente en el universo azulgrana. Ya es oficial: Jonatan Giráldez, entrenador del FC Barcelona femenino, no seguirá en el banquillo culer a partir de la próxima temporada.

"Me gustaría explicar por qué estoy aquí, me gustaría no estar aquí. Por las informaciones del jueves, me toca dar la cara y explicar qué ha pasado. Intentaré ser conciso y claro y resolver preguntas y dudas par que todo se cierre hoy en lo que tiene que ver con mi persona y centrarnos en lo futbolístico", apuntaba Jonatan Giráldez en el inicio de su comparecencia ante los medios y justo antes de confirmar el bombazo.

"Son ciertas algunas informaciones, le comuniqué al club que tengo la intención de no renovar", afirmaba el artífice de un FC Barcelona que está en la cúspide del fútbol femenino a nivel mundial. "Me considero una persona ordenada, las intenciones eran muy claras. Primero contarlo al club, después jugadoras y staff y después decidir cuando hacerlo oficial, pero este orden ha sido diferente a como me hubiera gustado.No me arrepiento de hacerlo con esta antelación, esto es lo que me deja irme a dormir tranquilo. Por eso he decidido hacerlo así".

Una noticia que llega después de recibir una propuesta de renovación por parte de la entidad que dirige Joan Laporta, que ha explicado como ha sido el proceso de la continuidad de Giráldez: "Jonan es un tipo extraordinario. Ya teníamos acordada la renovación, pero ha recibido una oferta de esas que no se pueden rechazar. Estamos muy orgullosos de él y lo de Jonan es la vida. Él sabe que tenemos una limitaciones y un sentido de la lógica que no queremos cambiar para que no se repitan situaciones del pasado. Esperemos que sea feliz en Estados Unidos".

Una oferta de un equipo que a falta de oficialidad será el Washington Spirit de Michele Kang, la magnate del fútbol femenino, tal y cómo adelanta Relevo. En cualquier caso, Giráldez tenía claro que, de irse del FC Barcelona, su destino no sería un equipo europeo: "Lo único que puedo decir que no será en Europa. Es importante no competir con el Barça, para mí era algo importante. Cuando pueda dar más explicaciones ya lo haré. Por un tema de confidencialidad no puedo decir dónde es".

Antes de irse, un reto mayúsculo le espera: volver a saborear la gloria europea y ganar de nuevo la Champions League como ya hizo el año pasado.