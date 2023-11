La grave acusación del jefe de Red Bull contra Fernando Alonso por los rumores de su fichaje

Fernando Alonso es sin duda el piloto más carismático de la parrilla de F1. Por lo que hace, por cómo pilota, por lo que dice y por su futuro. Aston Martin no ha cumplido lo que parecía que iba a dar. El principio de año fue espectacular, pero después todo se ha torcido. "Me gusta la competencia, me gusta ser rápido y odio perder. Es evidente que no es muy difícil motivarme una vez que estoy en el coche. Tal vez estoy un poco más débil ahora que cuando tenía 20 años, pero a medida que envejeces conoces mejor tu cuerpo, mucho mejor. Sabes qué entrenamiento debes hacer, cuándo te sientes cansado y qué cosas debes evitar. Lo compensas todo con la sabiduría que te otorga la edad", decía Fernando Alonso en una entrevista.

En ella negó que se fuera a retirar. "Por el momento no. Sé que estoy al final de mi carrera, pero no lo veo así en este momento. No tengo una fecha en la que quiera poner fin a mi carrera", continuó Fernando Alonso.

Fue mucho más duro sobre los rumores de su marcha a Red Bull: "No tengo nada que decir. Simplemente los rumores habituales del paddock de gente que simplemente intenta divertirse un poco, ganar ganar unos pocos seguidores, y estas cosas, pero no estoy en ese juego", decía. Estaba francamente enfadado: "No, no estoy disfrutando nada. En esta habitación todos sois periodistas profesionales que lleváis muchos años en Fórmula 1 y tenéis un respeto. Pero los rumores vienen de gente que no están en esta habitación, están aquí para divertirse y no es divertido cuando juegan con estas cosas. Me aseguraré de que haya consecuencias".

No había ni un ápice de ironía en sus palabras. "Porque, por un lado, el hecho de que la gente esté diciendo que puedes ir a Red Bull y enfrentarte a Max, es algo divertido, pero está revolviendo un poco las cosas aquí, la gente cuestionando tu lealtad, es lo último que necesitas. Por supuesto, eso es lo que están haciendo".

En Red Bull el rumor ha sentado igual de mal, sólo que señalan a otro culpable. A Fernando Alonso. "Todo esto surgió completamente de la nada. Tanto Christian Horner como yo hemos enfatizado varias veces que Pérez también conducirá con nosotros el año que viene. Independientemente de los resultados. ¡Tiene un contrato y lo cumpliremos!", ha dicho Helmut Marko, el jefe de la escudería:

“En cuanto a los rumores sobre Alonso: me imagino que Alonso los difundió él mismo porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente después del brillante comienzo de temporada. No sería la primera vez que utiliza sus medios domésticos para crear un ambiente. Una vez más y para que conste: sólo tenemos en mente objetivos deportivos con los que nos mantendremos ocupados hasta la última carrera en Abu Dhabi. Y lo son: queremos ganar todas las carreras y dejarle claro a Pérez que es subcampeón”.