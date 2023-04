Bronca total en el Chiringuito a causa de Vox

Uno frase que se dice mucho en el deporte es que hay que separarlo de la política, como si eso fuese posible o como si los que lo dicen no estén diciendo, en realidad, que hay que separar a los que no piensan como ellos. El caso es que cuando Laporta, en su política victimista para no explicar por qué se pagó a Negreira, emparejó al Régimen franquista con el Real Madrid, metió la política de lleno en el deporte y ya no se puede defender que hay que separarla.

Esta semana en El Chiringuito de Josep Pedrerol, se ha hablado mucho del caso Negreira y de cuál de los dos grandes del fútbol español estuvo más cerca de Franco durante la dictadura. Desde Barcelona siempre se ha presumido de cierta distancia e incluso oposición, pero el vídeo que publicó la televisión del Real Madrid demostró que oficialmente el Barcelona estuvo más cerca del régimen que el Real Madrid.

Ese vídeo provocó mucho debate y reacciones encendidas del Gobierno y del independentismo catalán y también un debate intenso acerca de la historia de los dos clubes en los grises años franquistas. En El Chiringuito se habló de eso y el momento de más tensión llegó entre Jota Jordi, que está viviendo su momento como defensor del Barcelona sin encontrar límites y Juan Manuel Rodríguez.

El tenso debate en El Chiringuito a causa de Vox

Éste hablaba de lo que decía la Historia y de lo que ponía en los libros que la estudian y es entonces cuando Jota Jordi le corta: "En los libros de Vox que te leerás tú", le dice, lo que provoca el enfado de Juanma Rodríguez, que le pide que lo repita. "Digo que estará en los libros de los partidos políticos que estarás leyendo tú, en la historia, no", dice Jota Jordi. Juan Manuel Rodríguez le responde: "Conmigo tranquilidad", mientras que Jota Jordi le dice que ha sido él quien ha metido la política al hablar del independentismo.

Rodríguez, entonces, asegura: "A mi me motiva ver a Puigdemont, huido de la justicia española"

-"¿Qué tiene que ver eso?"

-"Tendrá que ver lo que yo quiera que tenga que ver o tú marcas lo que tiene que ver con las cosas. Me motiva que un huido de la justicia española se motivo con un vídeo del Real Madrid".