Carlos Verona: «El ciclismo de cuando pasé a profesionales y el de ahora son deportes distintos»

Carlos Verona (El Escorial, 1992) cumplirá 32 años en noviembre, pero todavía le queda mucho ciclismo por delante. El ciclista madrileño se ha dejado notar en la Vuelta con el Lidl Trek, con el que ha completado su primera temporada.

¿Cómo ha visto la carrera?

Ha sido una Vuelta muy intensa, muy disputada. Al no haber un claro líder, todo el mundo quería jugar sus cartas y ha sido entretenida de ver. O eso espero, Sufrida de correr, pero aun así disfrutando

¿Y a usted, cómo le cambia la vida volver a correr la Vuelta con un equipo extranjero, no con un equipo español?

Es diferente.. Para Movistar siempre la Vuelta era la carrera principal de la temporada prácticamente. Después del Tour nos jugamos el 80 por ciento de la temporada y aquí con el Lidl Trek con más tranquilidad, con menos presión. Diría que hasta disfrutándola más porque los deberes están bien hechos, este año somos el segundo equipo con más victorias en el ranking, estamos en el top 5 del World Tour y vinimos sabiendo que lo que pudieras sumar aquí era un añadido. Y eso hace que se se disfrute. Somos un equipo con una mentalidad abierta, tenemos la general y a más largo plazo luchar por las grandes vueltas, pero a su vez es un equipo todavía joven que está creciendo y la identidad del Lidl Trek es un equipo que pelee por las fugas y es lo que hemos hecho.

A usted, estar en un equipo como el Lidl Trek, que basa a muchas de sus victorias en un esprinter como Pedersen ¿le da más libertad para intentar sus aventuras en solitario?

Depende del momento, depende de la carrera. Por ejemplo, me tocó estar siempre al lado de Ciccone, como lugarteniente porque no teníamos muchos más escaladores. Tenía que estar un poco guardando para poder estar en esos momentos clave subiendo un bidón o haciendo una colocación en un puerto. En el Tour no tuve prácticamente ninguna libertad y es parte del sueldo. La Vuelta es un poco diferente, tenemos un equipo más polivalente y abierto. Y aunque hemos sufrido las bajas de Ciccone y de Konrad, que eran un poco nuestras mejores bazas para ganar una etapa en una escapada, Oomen y yo hemos intentado asumir este rol con ese espíritu combativo que nos caracteriza.

¿El Cuitu Negru es lo más duro que ha subido?

No. El Angliru le gana por goleada. Igual es que había mucha niebla y perdí la noción o que la etapa era tan dura que ya el final era casi un un trámite más. Pero no, no, el Angliru realmente para mí es lo más duro que ningún he subido nunca. Las rampas del Cuitu son muy duras, pero más cortas en. El Angliru es como una rampa eterna.

Se veía que el ritmo de subida era era como más ágil que en la subida de 2012 ¿Cuál es la clave?

No sé si el material, la nutrición, el entrenamiento, hoy en día el ciclismo está muy profesionalizado y para mí las últimas dos grandes han sido un ejemplo. El día que llegamos a Villablino, 70 corredores en un esprint después de hacer una subida de una hora, eso parecía imposible, pero hoy en día hasta los esprinters pasan este tipo de días. El nivel ha subido muchísimo, pero la gente no se puede imaginar. Yo tengo todos mis números registrados y mis datos desde que pasé a profesionales y estamos hablando de deportes distintos.

«Enric Mas ha demostrado que físicamente es uno de los mejores del mundo»

¿Tanto ha cambiado el ciclismo en estos años?

Sí, totalmente. Se ha profesionalizado mucho, se ha globalizado mucho y ha hecho que cada vez gente con más talento de lugares diferentes en el mundo y que haya cada vez más dinero para poder investigar más. Para mí el mayor cambio se ha dado en tres cosas: entrenamiento, nutrición y material. Material especialmente en ruedas, tubeless, los neumáticos. Ha habido un gran desarrollo hace que todo el mundo vaya mirando los detalles y se vaya muy rápido.

¿La gran diferencia son los datos, saber en cada momento cómo estás?

Bueno, esto ayuda. Tenemos mucha telemétrica y te ayuda a monitorizar todo y antes de cometer errores poder cambiar el rumbo y tener margen reconducir la situación.

¿A Enric Mas cómo le ha visto?

En el Tour le fue regular y le ha servido un poco para valorar el estar ahí, lo difícil que es. Yo creo que está disfrutando de esta Vuelta. Se le ha visto confiado, se le ha visto con fuerzas y cuando salen las cosas bien Enric ha demostrado que físicamente es uno de los mejores del mundo y la Vuelta es una carrera que siempre le ha ido muy bien a Enric. El calor le va muy bien.

«Yo creo que podré seguir corriendo hasta 2029 o 2030»

¿Se ve volviendo a correr en España? ¿Cómo quedó tu relación con Movistar?

Con Movistar quedó muy bien, seguimos hablando frecuentemente y para mí es mi equipo. Necesitaba un cambio de aires y la idea es no sé si terminar mi carrera porque aún me quedan unos cuantos años, pero de momento avanzar en ese proceso, en este equipo. Es un equipo, la verdad que sí, con muchos recursos, en el que pienso que puedo aportar mucho dentro y fuera de la bici y he llegado para quedarme.

Son 12 años de carrera. ¿Hasta cuándo se ve? ¿Se ve como Valverde o no hace falta?

Iré año a año. Tengo un año más de contrato, si puedo intentaré extender uno o dos más y después iremos viendo año a año. Yo creo que al terminar esta década, hasta el 2029 o 2030 sería el máximo al que podría llegar a este nivel. Hay que seguir mejorando cada año y con profesionalidad, seguiré dando pasitos y no quiero llegar a esa curva hacia abajo.