Carolina Marín vuelve a entrenarse cinco meses después de lo de París

Carolina Marín ha vuelto a entrenarse después de la grave lesión de la rodilla derecha que sufrió el 4 de agosto en los Juegos Olímpicos de París, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos.

La onubense ha colgado un vídeo en su cuenta de X en el que se la ve haciendo ejercicios de movilidad sobre una cancha de bádminton en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, aunque sin coger la raqueta. "Acabar el año de esta manera me hace muchísima ilusión y quería compartirlo con vosotros. Siempre me habéis apoyado cuando me he caído, por eso la felicidad de un día como el de hoy también os pertenece un poquito", afirma la jugadora onubense en su mensaje, acompañado de la etiqueta "puedo porque pienso que puedo".

La vuelta a los entrenamientos casi cinco meses después de la rotura supone un nuevo paso en el empeño de Marín de volver a la competición, si bien no hay estimación de cuándo podría volver a participar en un torneo.

Marín sufrió su tercera lesión grave de rodilla de su carrera en la semifinal de los Juegos cuando encarrilaba su pase a la lucha por el oro frente a la china Bing Jiao He en el segundo set. Tres días después del percance, fue operada en Madrid para reconstruirle el ligamento cruzado de su tendón rotuliano y coserle los dos meniscos.

Marín comunicó el 24 de noviembre que su recuperación iba por buen camino, pero que no tenía intención de precipitar su vuelta a las pistas como en el pasado, ni fijarse plazos, y que cogería la raqueta "en el momento adecuado". "Lo más importante para mí eran los Juegos Olímpicos y eso ya ha pasado. Por lo tanto, no tengo ninguna prisa. No quiero correr, ya corrí demasiado en las dos lesiones anteriores, así que ahora mismo estoy intentando aprovechar y disfrutar de este tipo de eventos", comentó la volantista, oro olímpico, tres veces campeona del Mundo y premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024.

La pretensión apuntada por Marín es disputar el Campeonato Europeo de Bádminton que se celebrará en España en 2026 y para el que Huelva se perfila como sede. "Es una ilusión muy grande en el horizonte. Me haría mucha ilusión volver a competir allí, en mi tierra, con toda mi gente", confesó en la presentación de un documental sobre su trayectoria.