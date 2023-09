El "caso Rubiales" también llega a Arabia: "Si eso lo hace un funcionario árabe habría sido encarcelado..."

La distancia que separa a España de Arabia es de 4.623 kilómetros, pero el "caso Rubiales" supera cualquier frontera territorial. El comportamiento del presidente, inhabilitado por la FIFA, en la ceremonia de entrega de premios del Mundial femenino impactó en todo el planeta. El beso a Jennifer Hermoso, los tocamientos en sus partes íntimas que protagonizó en el palco... En el mundo árabe también hay reacciones sobre el escándalo protagonizado por el presidente de la RFEF.

"El comportamiento de Rubiales es inaceptable y merece ser castigado y suspendido de su trabajo. No queremos ver ese comportamiento en el fútbol", dice Mohamed un ciudadano saudí. Por su parte, Ahmed va más allá. "El asunto no se limitó al beso, sino que vimos otros vídeos con contenido pornográfico en los que ningún funcionario podía aparecer. Si eso lo hace un funcionario árabe habría sido encarcelado". "Las acciones de Rubiales fueron claro acoso sexual, estas acciones no se pueden apoyar, sino castigar, no las queremos ver en los estadios ni en la televisión", zanja Hossam, otro aficionado árabe.

"Es imposible que eso suceda en Arabia. En el mundo árabe el trato con las mujeres es diferente. No se permiten abrazos ni besos. En mi opinión, Rubiales cometió un error muy grande al actuar de manera irresponsable y poner a España en una situación muy embarazosa", afirma Sayed Nabawy, responsable de la sección española de la web de Kooora.

"No entendí la postura de esta persona (Rubiales) porque no soy una buena seguidora del fútbol, pero me sorprendió su comportamiento, ya que está catalogado como acoso y es completamente inaceptable, y contradice nuestras tradiciones árabes y morales. En general, por lo que no se puede permitir que estos asuntos aparezcan en las pantallas de televisión de millones de personas", deslizó Aisha. Desde 2019, las mujeres pueden asistir a los estadios de fútbol. En las calles también se aprecia una cercanía relativaentre hombres y mujeres que antes ni existía, aunque la cultura de no dar besos ni abrazos se mantiene. Las mujeres extranjeras pueden vestir libremente sin miedo a que las recriminen nada. "Si respetas nuestra cultura, nosotros también respetamos la tuya", aseguran varias turistas.