"El Chiringuito" desvela que Guti tiene una oferta para entrenar

José María Gutiérrez, más conocido como Guti, podría estar muy cerca de volver a los banquillos. El exjugador del Real Madrid confirmó durante la emisión de El Chiringuito de Jugones que ha recibido una oferta para entrenar a un club de “gran relevancia”, aunque prefirió no revelar el nombre de la entidad interesada.

El anuncio se produjo tras un comentario del presentador del programa, Josep Pedrerol, quien afirmó que “ha habido movimientos” en el mercado y que Guti tiene una propuesta concreta sobre la mesa. “No puedo decir el nombre, pero es una oferta importante”, insinuó Pedrerol. Guti, sin desmentirlo, reconoció la existencia de la propuesta y confirmó que está valorando su futuro.

El excentrocampista ha sido durante los últimos años uno de los tertulianos habituales del programa, pero nunca ha ocultado su deseo de volver al terreno de juego, esta vez como técnico. Su última experiencia como entrenador fue al frente de la UD Almería en Segunda División. Anteriormente, dirigió al Juvenil A del Real Madrid y fue segundo entrenador en el Besiktas turco.

La posible aceptación de esta oferta implicaría no solo su regreso a los banquillos, sino también su salida del espacio televisivo donde ha ganado visibilidad mediática. Por ahora, mantiene la discreción sobre el nombre del club, pero su retorno al fútbol profesional parece más cerca que nunca.

Los próximos días serán claves para conocer si Guti decide dar el paso y volver al vestuario, esta vez como entrenador principal, en un nuevo capítulo de su carrera. "No me esperaba esta oferta, me sorprendió y me gustó".