Chris Froome, hospitalizado después de sufrir un accidente entrenando

Chris Froome sufrió un accidente vel pasado miércoles mientras se entrenaba en carreteras francesas. El ciclista británico está ingresado en un hospital de la localidad francesa de Toulon, según informa el diario "L'Equipe". El corredor fue atropellado por un vehículo cerca de Saint Raphael y fue trasladado el helicóptero, según añade el diario francés.

El corredor se encuentra consciente y pudo comunicarse con su equipo, el Israel Premier Tech, protagonista en la Vuelta a España por las protestas en favor de Palestina durante la contrarreloj por equipos. "Chris fue trasladado en helicóptero al hospital de Toulon ayer por la tarde tras un grave accidente durante el entrenamiento. No hubo otros ciclistas o vehículos involucrados. Afortunadamente, Chris está estable y no sufrió ninguna lesión en la cabeza. Sin embargo, las exploraciones han confirmado que sufre un neumotórax, tiene cinco costillas rotas y tiene una fractura de vértebra lumbar por la que se someterá a cirugía esta tarde", dice un comunicado publicado por el equipo Israel.

Froome ya sufrió un accidente cuando se entrenaba durante el Dauphiné en 2019 que le provocó una fractura de fémur y desde entonces la carrera del ganador de cuatro Tours, dos Vueltas y un Giro no ha vuelto a ser la misma. El británico, que tiene ya 40 años y corre en el Israel desde 2021, no podrá volver a competir en lo que queda de temporada y es posible que este accidente acelere el final de su carrera. El británico ya había dejado entrever que está, quizá, sería su última temporada en el pelotón.