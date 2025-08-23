Etapa 1 de la Vuelta a España 2025: perfil, recorrido, horario y dónde ver

La Vuelta Ciclista a España 2025 levanta el telón este sábado 23 de agosto con una jornada de apertura de corte clásico: un recorrido llano por tierras piamontesas, entre Turín y Novara, que debe resolverse al sprint. Una primera toma de contacto que servirá para entregar el primer maillot rojo de líder y que, salvo sorpresa, estará en manos de los velocistas.

El Piamonte italiano, que acoge las tres primeras etapas de esta 90ª edición, ofrece un escenario monumental con salida en la Reggia di Venaria, el majestuoso palacio barroco declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde allí, el pelotón recorrerá 183 kilómetros hasta llegar a Novara, ciudad de marcada tradición comercial y con monumentos emblemáticos como la basílica de San Gaudencio.

Perfil y recorrido de la etapa 1 de La Vuelta 2025

El diseño de esta primera jornada no deja lugar a demasiadas dudas: los sprinters son los llamados a abrir el palmarés de la ronda. La etapa presenta un trazado mayoritariamente plano, con una única dificultad orográfica en el camino: la cota de La Serra (3ª categoría, km 69), que otorgará los primeros puntos de la montaña y decidirá quién se viste con el maillot blanco con lunares azules.

Perfil etapa 1 de La Vuelta a España Lavuelta.es

Más allá de ese escollo, el recorrido invita a una llegada masiva en Novara. La amplitud de las carreteras y la ausencia de trampas técnicas en los últimos kilómetros favorecerán una volata pura, en la que los equipos con especialistas de la velocidad intentarán imponer su tren.

Claves de la jornada y favoritos a la victoria

El arranque de la Vuelta siempre esconde nervios, caídas y tensión por colocarse en los kilómetros iniciales.

Entre los favoritos para imponerse destacan el danés Mads Pedersen, siempre fiable en llegadas potentes, y el australiano Kaden Groves, que ya sabe lo que es ganar en grandes vueltas. No se puede descartar al veterano Michael Matthews ni al belga Jasper Philipsen, que afronta la Vuelta con la ambición de firmar varios triunfos parciales.

En cuanto a la lucha por la general, esta primera etapa servirá únicamente para situar piezas. Con Primoz Roglicy Pogacar ausentes, todas las miradas están puestas en Jonas Vingegaard, principal favorito al triunfo final, con corredores como Joao Almeida, Juan Ayuso, Mikel Landa o el joven Giulio Pellizari como alternativas en el horizonte.

Horario y dónde ver la etapa 1 de La Vuelta 2025

La primera etapa de la Vuelta 2025 entre Turín (Reggia di Venaria) y Novara se disputa este sábado 23 de agosto con los siguientes horarios previstos:

Salida neutralizada: 12:55 (hora local).

Llegada estimada a Novara: entre las 17:15 y 17:30 horas.

La retransmisión televisiva en España comenzará a las 13:00 horas en Teledeporte y RTVE Play, con cambio a La 2 a partir de las 16:20 horas, hasta la conclusión de la jornada. Asimismo, Eurosport 1 y HBO Max ofrecerán la etapa íntegra desde las 12:45 horas, con comentarios y análisis posteriores.