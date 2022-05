Una paseo por Italia para despedir a Alejandro Valverde

«Me gusta mucho el ambiente que hay, el recorrido. Es una carrera espectacular, muy bonita. Es una carrera exigente de cabeza, preciosa de hacer y de ver en televisión», dice Alejandro Valverde antes de correr el segundo Giro de su vida. Sólo lo disputó en 2016, pero siempre le quedaron las gana de volver.

La inercia de su carrera le impedía participar en el Giro. «Me centré mucho en las clásicas y para mantener la forma hacer el Giro era muy complicado. Tenía que descansar para hacer el Tour y la Vuelta. El año que hice el Giro me gustó, hice las tres grandes y bastante bien las tres», reconoce Alejandro. Pero no se arrepiente de no haberlo visitado más. «Estoy contento conforme he corrido. Fue mi único Giro, hice tercero y gané una etapa. Lo disfruté mucho», recuerda. Y ahora quiere volver a disfrutarlo en el año en que se celebra el 30 aniversario de la primera victoria de Indurain en la carrera rosa.

Aquella era también la primera victoria de un español en el Giro. Una carrera en la que el ciclismo español sólo acumulaba tres podios, uno en cada década desde los años 60: Antonio Suárez, tercero en el 61; el «Tarangu» Fuente, segundo en el 72 y Alberto Fernández, tercero en el 83. Cada once años un español subía los escalones del podio. A Indurain le habría tocado en el 94, pero era un ciclista que desafiaba la lógica y las costumbres. Como Alejandro Valverde. Miguel era un contrarrelojista enorme en un país de escaladores bajitos. Y Alejandro volvió a descubrir las clásicas, a las que en España sólo se había dedicado Miguel Poblet, y sigue ganando carreras con 42 años recién cumplidos.

Por eso, el ciclista de Movistar no se plantea pelear por la general. «Para mí sería muy difícil por la edad que tengo estar 21 días concentrado, pero una victoria de etapa me dejaría muy contento», asume. «Para mí es importante volver al Giro, sólo lo he corrido una vez, y en el ultimo año quería venir. Saldré con ilusión, quiero hacer una buena carrera, y para mí terminar bien sería lograr un triunfo de etapa», añade.

Valverde se siente feliz en Italia, a pesar de que durante un tiempo fue territorio prohibido para él. Antes de ser sancionado por su vinculación con la operación Puerto, fue castigado por el CONI (Comité Olímpico Italiano) sin correr en Italia, lo que le obligó a renunciar a participar en el Tour de 2009, que cruzaba la frontera.

Pero a Valverde le gusta el Giro y quiere disfrutarlo una vez más, la última, y acabar también su carrera en Italia, en Lombardía. «La idea es hacer Giro, Vuelta, Mundial, si todo va bien, y Lombardía. Es una carrera que me gusta mucho», reconoce.

Después, llegará el final. «Este es mi último año y no hay posibilidad de seguir un año más, no porque no tenga ganas sino porque es innecesario y hay que poner un principio y final», admite.

A Valverde lo acompaña Iván Sosa, el ciclista colombiano que debe ser la opción de su equipo para la general. «Hemos visto que Sosa está muy bien. No es un corredor que haya hecho muchas grandes, pero hay que empezar a darle galones y ver dónde está su tope ahora mismo», explica Alejandro. «El último corredor del equipo que gano la Vuelta a Asturias fue Richard Carapaz –al que ve como principal favorito– y ganó el Giro. Si está en el podio está bien, no le vamos a exigir más», dice.

Las claves

►El Giro comienza el viernes 6 en Budapest y termina el domingo 29 con una contrarreloj en Verona.

►Las tres primeras etapas discurren por territorio húngaro. La primera, en linea, termina con tres kilómetros a un desnivel del cinco por ciento.

►Richard Carapaz es el más favorito en una carrera sin un favorito claro. Simon Yates, Supermán López y Joao Almeida son los otros candidatos.

►Mikel Landa y Pello Bilbao son las otras opciones españolas. Tom Dumoulin, ganador en 2016, llega como líder del Jumbo y es la gran incógnita, después de su retirada temporal el año pasado.