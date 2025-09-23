Paula Ostiz, subcampeona del mundo junior en contrarreloj

La neerlandesa Megan Arens se proclamó este martes campeona del mundo júnior contrarreloj, en la tercera jornada de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda, con un tiempo de 25 minutos y 47 segundos, 35 segundos menos que la española Paula Ostiz, que ganó la medalla de plata.

Tras Arens (Grouwels-Watersley) y Ostiz (Movistar) completó el podio la noruega Ode Aune Gissinger, que fue bronce.

Arens marcó un registro de 25:47, la única que bajó de los 26 minutos, rodando a 42,6 km/h en los 18,3 kilómetros de recorrido en los que la dura ascensión a la adoquinada Cote de Kimihurura fue la que hizo más daño a las 47 ciclistas que tomaron la salida.

La navarra Ostiz (Pamplona, 2007) firmó el cuarto mejor registro (17:17) en el único punto cronometrado, en lo que presagiaba una apretada pelea por las medallas ya que la diferencia con la neerlandesa Arens era de tan solo 3 segundos y 28 centésimas, con Gissinger y la británica Boothman entre medio. A partir de ahí fue de menos a más y supo guardar las fuerzas necesarias para el duro final y remontar dos posiciones en la parte final.

El primer registro con cierto interés lo marcó la chilena Marlen Rojas con 27:28 que vio cómo Oda Anne Gissinger lo rebajó en más de un minuto hasta situarlo en 26:24, un tiempo que con el paso de las siguientes participantes empezó a ser la clara referencia en la pelea por las medallas, la dejaron sin el oro Arens y la plata Ostiz, pero también subió al podio.

Por su parte, la también española Alejandra Neira se clasificó en decimoséptima posición con un tiempo de 27:45.

"Es una prueba que he preparado y trabajado bien en años anteriores. Sabía que estaba en tiempos y la última parte ha sido lo más duro. He sido segunda y ahora queda disfrutar", reconocía Ostiz, que ahora se centra en la prueba en línea del sábado. "Todas [mis compañeras] están muy fuertes y me van a ayudar. Espero conseguirlo el sábado", dijo en referencia al maillot arcoíris.