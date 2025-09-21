La imagen que da la vuelta al mundo del ciclismo: ¡Evenepoel dobla a Pogacar!

Ganar un Mundial contrarreloj, que se decide en poco más de tres cuartos de hora, es complicado. No digamos ya lograr tres. Y si encima se hacen de manera consecutiva, estamos hablando de un hito que abre las puertas de la leyenda histórica de los campeonatos.

Pues bien. Todo eso -que ya es muchísimo- queda eclipsado por la resolución que tuvo Remco Evenepoel en la crono del Mundial de Ruanda. Faltando poco más de dos kilómetros para llegar a meta, el belga protagonizó la imagen que está dando la vuelta al mundo del ciclismo, y lo va a seguir haciendo al menos hasta que llegue la prueba en ruta del domingo.

En una cuesta medio empedrada, de esas que por momentos recuerdan a las de las clásicas belgas, Evenepoel dobló a Tadej Pogacar, que había salido dos minutos y medio por delante de él. Sin duda, la gran animalada de la temporada, y un golpe en la línea de flotación del esloveno, que hasta ahora no había tenido ninguna gran derrota. Ninguna con mayúsculas.

Cierto que ya en el pasado Tour, Remco fue más rápido que Pogacar en la única crono llana de cierta entidad. Pero después le llegó el cortocircuito del Tourmalet. Esta vez lo mágico de la cita es que no hay un mañana. 'Pogi' se podrá tomar la 'vendetta' el domingo que viene en la carrera en línea, que con 6.000 metros des desnivel acumulado se presta a la perfección para las condiciones del astro esloveno. Pero la foto del belga doblando al número uno del pelotón mundial ya es inmortal.

Gracias a esta victoria, Evenepoel se convierte en tricampeón mundial de contrarreloj y se sitúa en el segundo escalón histórico, solo por detrás del alemán Tony Martin y del suizo Fabian Cancellara, corredores que dominaron la modalidad en las dos últimas decadas. De hecho, Martin -con siete medallas en total- sí que consiguió ganar tres campeonatos seguidos. Como también lo hizo el australiano Michael Rogers, aunque el primero de ellos le vino 'rebotado' tras la descalificación por dopaje de David Millar.

En cualquier caso, Evenepoel apenas tiene 25 años, por lo que en el 2026 va a tener la primera de muchas oportunidades para ser el primer ciclista en la historia que lleve el maillot arcoíris de contrarreloj durante cuatro años seguidos. No se ve a nadie que sea capaz, por ahora, de discutir su dominio en la modalidad individual. Pero, ya se sabe, en el ciclismo cualquier día puede aparecer un portento. Aunque ya es difícil ser más portento que el propio Remco.