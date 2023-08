Las cinco frases más polémicas de Luis Rubiales: del falso feminismo al campeones sin complejos

El presidente de la Federación española, Luis Rubiales, ha decidido subir la apuesta y, pese a que se esperaba su dimisión, se ha negado a presentarla y en su discurso ante los asambleístas, que en su gran mayoría han aplaudido sus palabras ha decidido ir al ataque con algunas frases que van a dar que hablar durante mucho tiempo

"Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en el que me agarré mis partes"

Han sido sus primeras palabras. El gesto tras ganar el Mundial, con la Reina, la Infanta y otras autoridades ha sido más que comentado.Rubiales ha asegurado que iba dirigido a Jorge Vilda, el entrenador por el que apostó pese al motín de las 15. Según ha explicado, ambos se hicieron gestos, uno desde el césped y otros desde la grada, agradeciéndose el apoyo. Y a Luis Rubiales le salió ese gesto. "Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de 'ole tus huevos'", ha explicado

"Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio, aunque se esté vendiendo en los medios"

No ha tardado Rubiales en hablar del beso, del "pico", ha dicho. Si alguien esperaba retractación, enseguida ha visto que no ha sido así: "Fue un beso espontáneo, mutuo y eufórico. Y, sobre todo, consentido. Esta jugadora falló un penalti", ha asegurado Rubiales. "En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo, me cogió de las caderas. Casi nos caemos y al levantarnos, nos abrazamos y yo le dije: "Olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial". Me dijo que yo era un crack y le dije: "¿Un piquito?". Ella lo entendió y lo vio como una anécdota", ha continuado sin retroceder ni un centímetro.

A sus hijas: "Vosotras sí sois feministas y no el falso feminismo que hay por ahí"

El falso feminismo ha sido el sintagma que Luis Rubiales ha repetido varias veces como defensa de sus acciones. Ha hablado de sus hijas y ha atacado a las ministras que le han criticado estos días: "Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Han tardado cinco días en felicitarnos por el mundial. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique... se han referido a esta acción con la palabra vejar, 'agresión sexual', sin consentimiento, agredir... ¡qué pensarán las mujeres que han sido agredidas sexualmente! A estas personas que han dicho esto de mi, que están tratando de asesinarme públicamente les digo que me voy a defender en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas", ha asegurado.

"Jorge, también somos campeones, había 23 jugadoras, pero también hombres en el staff. No nos acomplejemos"

Luis Rubiales ha entrado en todo, no quería dejar de contestar nada. Nada más ganar, Jorge Vilda dijo que eran campeones, en vez de campeonas, y empezaron las críticas. Pues Rubiales no se ha callado: "orge, también somos campeones, había 23 jugadoras, pero también hombres en el staff. No nos acomplejemos y utilicemos 'campeones' para hablar de lo conseguido en el Mundial. El amarillismo del falso feminismo. Ya sabemos: Tebas y los de siempre. Han apretado mucho", ha dicho.

"¿La libertad de prensa existe en nuestro país?"

Ha adoptado el papel de atacado. Por Tebas, por el "falso feminismo" y por la prensa. "No busca la verdad. ¿La libertad de prensa existe en nuestro país? Cuando hay determinada prensa que depende de determinadas cosas, se pierde la libertad. Esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia. 5 años de cacería. Se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, de utilizar mal el dinero federativo... jamás se va a demostrar porque no he hecho esto. Nunca en mi vida se ha utilizado los fondos de la federación de forma indebida"