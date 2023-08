Irene Montero no se calla tras los ataques de Luis Rubiales en la Asamblea

Ha sido la Asamblea de la Federación más inesperada. Frente a lo que se esperaba, a un Luis Rubiales pidiendo perdón y despidiéndose, ha aparecido un Rubiales satisfecho con casi todos sus actos y dispuesta a dar guerra a todos. A la prensa, a Tebas, a Irene Montero, Yolanda Díaz o Echenique. Así, anunció este viernes que se defenderá "en los juzgados" de las acusaciones de machismo recibidas en los últimos días por parte de la vicepresidente segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras haber besado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso.

"El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Pero es que así no estamos avanzando; es todo lo contrario, todo lo contrario. Han tardado cuatro o cinco días en felicitarnos por el Mundial. Eso sí, para intentar matar a un hombre por esta situación desde el primer momento, no le importan las personas", dijo Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria en la que confirmó que no dimite de su cargo.

"La señora Yolanda Díaz, la señora [Irene] Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con las palabras 'vejar', 'violencia sexual', 'sin consentimiento'... Repito parte de la clave: 'sin consentimiento' y 'agredir'. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente? ¿Qué pensará una mujer a la que de verdad se le ha obligado y se le ha agredido sexualmente?", reflexionó el presidente de la RFEF.

"Le digo a estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente... que me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español y donde se tiene uno que defender: en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas", comunicó Rubiales sobre las acusaciones vertidas en su contra desde esos miembros del Gobierno en funciones.

"Y claro, al abrigo de estas personas están los títeres del de siempre, los cuatro o cinco que siempre aparecen; que si una denuncia, que si una declaración, etc. Si ya los conocemos, los conocéis", añadió Rubiales. El fútbol español sabe perfectamente quién es quién. Las falsas feministas destrozan a las personas que no nos felicitaron por ser campeones del mundo", subrayó en su discurso.

Irene Montero no se ha callado: "El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual. Solo sí es sí", decía al comenzar la Asamblea y oír las palabras de Luis Rubiales. Y añadía: "Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola". Ione Belarra ha sido más dura: "El consentimiento no lo decide el agresor, lo decide la mujer. El discurso violento, mafioso del señor Rubiales no funcionará contra un país que ya ha cambiado. Todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es".

También Yolanda Díaz ha sido contundente: "Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo.