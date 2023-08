La contundente respuesta de Luis Rubiales a Irene Montero y Yolanda Díaz

Luis Rubiales he decidido salir a matar en su discurso en la Asamblea de la Federación. Quien esperase un discurso pidiendo perdón o aceptando errores, se ha encontrado con un Rubiales que ha ido a por todas, explicando y sí pidiendo perdon por su gesto en el palco y justificando su beso a Jenni Hermoso. "Estamos en una situación de falta de libertad total", ha dicho después de asegurar que está bien dicho campeones, según el diccionario, porque había hombres en el staff de la selección femenino. "El beso es libre, mutuo y consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en que se produjo. ¿Es suficiente para la cacería que estoy viviendo, para que pidan mi dimisión? No voy a dimitar", ha dicho varias veces. "No voy a dimitir, no voy a dimitir, he recibido muchas presiones".

Y ha atacado a las políticas de izquierdas que le han atacado: " Algunos poderosos les va a molestar que yo esté aquí", ha dicho y ha hablado de sus hijas "A mis hijas les digo que hoy tienen que aprender una lección, qué es la igualdad. Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira y yo estoy diciendo toda la verdad. Vosotras sí sois feministas y no el falso feminismo que hay por ahí. A ellos no les importan las personas. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Han tardado cinco días en felicitarnos por el mundial. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique... se han referido a esta acción con la palabra vejar, 'agresión sexual', sin consentimiento, agredir... ¡qué pensarán las mujeres que han sido agredidas sexualmente! A estas personas que han dicho esto de mi, que están tratando de asesinarme públicamente les digo que me voy a defender en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas".

Ha sido un Luis Rubiales que no ha cedido ni un paso: "Jorge" ha dicho refiriéndose al entrenador, "también somos campeones, había 23 jugadoras, pero también hombres en el staff. No nos acomplejemos y utilicemos 'campeones' para hablar de lo conseguido en el Mundial. El amarillismo del falso feminismo. Ya sabemos: Tebas y los de siempre. Han apretado mucho. La prensa, gran parte de la prensa de este país, me ha matado y lo va a seguir haciendo, pero estoy tranquilo porque estoy contando la verdad. No es agradable, pero no me importa. Es una cuestión de humildad. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por contar mi verdad. Lo mejor del fútbol sois vosotros, está aquí (a los asambleístas). Ser presidente es lo mejor que me ha pasado. Estoy feliz por mi trabajo. Ese es el fútbol que hemos levantado, estaba arruinado cuando llegamos".