La confesión de David de Gea sobre el fichaje fallido por el Real Madrid

David de Gea, tras un año sabático fuera de los terrenos de juego tras dejar el Manchester United, ha revitalizado su carrera con la Fiorentina en la Serie A. El portero madrileño, de 34 años, reconoció que ese descanso le vino “muy bien mental y físicamente” y le permitió regresar con más fuerza.

En una entrevista con el medio italiano Cronache Di Spogliatoio, David confesó que rechazó ofertas de otros clubes en Inglaterra por respeto a su etapa en el United. Señaló que volver al fútbol con la Fiorentina ha sido como “sentirse como en casa”, destacando las instalaciones y el entorno del club.

Sobre el fichaje frustrado en 2015 que lo hubiese llevado al Real Madrid, el portero prefirió la discreción, aunque prometió que “hablaré de lo que pasó al final de mi carrera”. Aseguró que se quedó en Manchester porque fue feliz allí.

De Gea también criticó la actitud de algunos futbolistas jóvenes, a quienes acusó de perder el respeto: “Me pesa ver a jugadores jóvenes que no han hecho nada sentir que ya lo han hecho todo después de un partido”.

Con la Fiorentina brillando en la pasada campaña y clasificada para competiciones europeas, el club le ofreció una renovación hasta 2028. De Gea agradeció la confianza y confirmó que probablemente será uno de sus “últimos contratos”.

Por último, aunque no descarta una vuelta a la selección, reconoció que ya no le obsesiona: “He jugado bastante con España y tengo recuerdos maravillosos… si me llaman, aquí estaré”.