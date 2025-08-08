Conor Benn, boxeador profesional, reta a Ilia Topuria a un combate sin guantes: "Mira que manos tengo"

Ilia Topuria es, actualmente, el mejor luchador de la UFC. Su nivel está muy por encima del resto y tan solo se puede comparar con los más grandes. Tras haber derrotado a tres leyendas de la compañía, 'El Matador fue incluido en la primera posición dentro del ranking libra por libra de la UFC.

Y es que su estilo de boxeo lo ha llevado a ser un peleador letal, capaz de finalizar todo lo que toca. Él es consciente de este gran nivel, y en alguna ocasión ha dejado caer su intención de pelear en boxeo en un futuro.

Cambiar el octágono por el ring. Esa es la idea de Ilia Topuria por una noche. En una reciente entrevista, el hispano-georgiano afirmó que le gustaría enfrentarse a Canelo Álvarez. "Quiero pelear contra el ganador de Canelo Álvarez y Terence Crawford, pero si pudiera escoger, sería contra Canelo. Él ha sido mi ídolo por años y creo que puedo lograrlo", declaraba en una reciente entrevista.

Esta intención real, sumada a la incursión de varios peleadores de MMA al boxeo, ha provocado que un boxeador profesional estalle, llegando a proponer un combate sin guantes a Ilia Topuria.

Connor Ben reta a Topuria

En los últimos años, algunos peleadores de la UFC han pasado de la MMA al boxeo para probar suerte. Y este cambio, sumado a las intenciones de otros peleadores de subirse a un ring, ha provocado que Conor Benn, boxeador profesional, estalle contra todos, considerando este cambio como una falta de respeto a los deportistas.

El peleador británico aparece en un vídeo donde se le ve molesto con esta transición que muchos quieren realizar, al tiempo que lanzó un reto a Ilia Topuria. "Quienes quiera que sean estos putos luchadores de UFC que quieran pasarse al boxeo, escuchadme: esto es un juego peligroso… Ilia Topuria, mira qué manos tengo, hermano", aseguraba el púgil.

Una pelea sin guantes

El vídeo no ha tardado en viralizarse debido a la propuesta que deja al hispano-georgiano. Ante su indignación, Benn propone al número uno libra por libra de la UFC un combate sin guantes. "En Bare Knuckle. Cualquiera que venga de la UFC. Ahora veo a mucha gente hablar de Ilia Topuria. Ilia, de verdad, mira estas manos, hermano. Yo no soy tan estúpido como para meterme en una jaula. Nunca entraría en una jaula", declaraba.

Y es que el peleador inglés hace referencia a 'bare knuckle', una modalidad de boxeo en la que no se utilizan guantillas.

Otros peleadores que han cambiado de deporte

Ilia Topuria ha deslizado la posibilidad de pelear en boxeo, pero a lo largo de la historia ha habido muchos peleadores que ya han realizado esta transición. El ejemplo más claro fue el deConor McGregor, que se atrevió a enfrentar a Floyd Mayweather en 2017. El irlandés acabó perdiendo pero no desentonó en los primeros asaltos.

A partir de ahí, peleadores como Anderson Silva o Tyron Woodley tuvieron su oportunidad en boxeo contra Jake Paul. Ambos perdieron sus combates, y en el caso de Woodley, el estadounidense cayó fulminado sobre la lona.