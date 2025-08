El próximo rival de Ilia Topuria, cerca de concretarse: Arman Tsarukyan se posiciona como el favorito

Los rumores no dejan de aparecer sobre la figura de Ilia Topuria. Ha pasado más de un mes desde que el hispano-georgiano se coronara como campeón del peso ligero, y no ha habido día en el que no se haya especulado sobre su futuro.

El propio Ilia, de alguna manera, ha alimentado los rumores sobre qué será lo próximo en su carrera dentro de la UFC. 'El Matador' habló de la posibilidad de enfrentar a Paddy Pimblett en su primera defensa del título, al tiempo que rechazaba un combate con Arman Tsarukyan.

Más tarde, el campeón comentó que la UFC podría estar negociando la posibilidad de colocar a Justin Gaethje en su camino. Todo ello han sido simples comentarios, puesto que Ilia aún no se ha sentado a negociar con la UFC para determinar su próximo rival, pero lo cierto es que los aficionados ya han imaginado todos los escenarios posibles.

Sin embargo, en los últimos días ha emergido con fuerza el nombre de Arman Tsarukyan como el principal candidato a enfrentar a Ilia Topuria. El armenio ha lanzado multitud de mensajes a través de sus redes sociales a Ilia Topuria, y parece que finalmente han surtido efecto.

Tsarukyan confirma que está en negociaciones con la UFC

Tras varios meses tratando de llamar la atención para pelear contra Topuria, el armenio parece haberlo conseguido. Tsarukyan podría ser el siguiente en la lista, tal y como lo reflejan los rankings del peso ligero de la UFC, donde actualmente se encuentra en primera posición.

Y es que según ha confirmado el propio peleador, actualmente se encuentra en negociaciones con la UFC para cerrar el combate: "Pese a todo lo que se diga, soy el contendiente número uno en la división del peso ligero, y eso significa algo. Actualmente estamos en negociaciones con UFC para una próxima pelea por el título. Por cómo vienen avanzando las charlas, diría que hay un 70% de posibilidades de que sea yo el próximo retador", declaraba el armenio para Kamil Gadzhiev.

Un expeleador confirma las intenciones de la UFC

Cuando todo apuntaba a que Justin Gaethje y Paddy Pimblett eran los principales candidatos para pelear con 'El Matador', el expeleador de la UFC Chael Sonnen abrió una nueva posibilidad. Y es que el nombre de Arman Tsarukyan parecía totalmente descartado de la ecuación según las palabras de Ilia en las últimas semanas, donde aseguraba que la UFC le pondría "en la nevera" y que no le daría la oportunidad de pelear por el cinturón.

Sin embargo, Sonnen ha asegurado que ambos luchadores se verán las caras próximamente. Durante una entrevista para MMA Junkie, el expeleador ha confirmado que el plan de la UFC es juntar al hispano-georgiano y al armenio en un próximo combate: "No es una opinión, es una realidad. Es Arman vs Ilia. Ese es el plan de la UFC al 100%".

¿Aceptará Topuria el reto de Tsarukyan?

Entre todos los mensajes de increpancias hacia Topuria, Arman lanzó un desafío al hispano-georgiano: una apuesta millonaria para el ganador de un supuesto combate entre ambos. En una entrevista para 'Overdoogs podcast', el armenio propuso apostar 500.000 dólares para el ganador del combate.

"Si pierdo, le daré 500.000 dólares. Si le gano, me dará 500.000 dólares", afirmaba. Por ello, en caso de que finalmente se produzca el enfrentamiento, está por ver si Ilia decide aceptar la apuesta o, de lo contrario, centrarse en sumar una nueva victoria para su casillero.