El contundente mensaje de una futura estrella de la Fórmula Uno a Fernando Alonso

Fernando Alonso es uno de los nombres propios de la temporada. El asturiano sumó ocho podios (Bahréin, Arabia Saudí, Australia, Miami, Mónaco, Canadá, Países Bajos y Brasil). Unos números espectaculares al hacer frente a los Red Bull, Mercedes y a Ferrari.

Esta gran nivel de Alonso llama la atención de muchas personas, entre ellas la de Théo Pourchaire. El campeón de la Fórmula 2 es un auténtico fan del español. "He de confesar que Alonso me inspiró mucho para las salidas de carrera y los adelantamientos. En particular me gustaba lo que hacía cuando estaba en Ferrari", dijo el joven de 20 años.

"Fernando firma grandes salidas y luego realiza adelantamientos a uno o dos coches. Va a la derecha y luego a la izquierda, es como si jugara con los pilotos. Mi representante me aconsejó lo siguiente: 'Piensa en Alonso porque cuando hagas las salidas, te sentirás como si estuvieras en un videojuego. Disfruta y juega con los otros pilotos'. En cualquier caso, Fernando es un grande y encima a sus 42 años sigue siendo competitivo", matizó.

El bicampeón mundial de F1 sería capaz de incluso "desafiar a Max (Verstappen)" en el caso de que ambos conformaran la alineación de Red Bull. "Estoy seguro de ello", zanja.