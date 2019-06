Chile no tuvo problemas para derrotar a Japón, aunque le costó abrir el marcador. Los japoneses solo existieron en la primera parte, yendo de más a menos, y en algunos minutos de la segunda mitad, pero no fue suficiente para meter el miedo en el cuerpo a Chile, que acabó ganando por 0-4.

Japón empezó mejor el partido, con ataques en los que el madridista Kubo estuvo muy participativo. Pero poco a poco Chile fue tomando el mando del juego y dejó a los japoneses en segundo plano. Las primeras ocasiones de peligro iban llegando por parte de Vidal o de Alexis Sánchez. El ex del Barcelona no estuvo muy certero, pero supo hacer sufrir a la defensa japonesa y a Osako, que se tuvo que emplear a fondo durante todo el encuentro. Y tras la insistencia acabó llegando el primer gol de Chile. Quedaban cinco minutos cuando Pulgar remató de cabeza un saque de esquina y mandó el balón al fondo de la red, abriendo la lata y anotando el primero del partido para Chile.

Tras el descanso, el monólogo seguía siendo el mismo: un acoso de Chile a Japón, que no supo aprovechar las ocasiones que tuvo. Eduardo Vargas marcaba el segundo y Chile ya se enfilaba como vencedora del choque. Chile no dejaba espacios, con un estelar Arturo Vidal en el centro del campo. Japón optó por salir a la contra, pero no era el día de los japoneses. El jugador del Barcelona, que se lesionó en los minutos finales, había sido el mejor del encuentro junto a Aránguiz.

Y en los minutos finales, Alexis Sánchez marcaba el tercero y a posteriori Vargas se aprovechaba de un error defensivo para anotar un gran gol, picándola por encima de Osako desde fuera del área ante la salida en falso del portero. Pese a los cuatro goles, Chile quería más, y buscó el quinto ante una desesperada selección de Japón que llevaba minutos borrada del terreno de juego. Ahora, Chile espera a Ecuador y Japón se las verá con Uruguay en la segunda jornada del grupo.

Ficha técnica

Selección de Japón: Osako; Hara, Ueda, Tomisayu, Sugioka, Kubo, Nakayama, Shibasaki, Nakajima

(Miyoshi, min.67), Ueda (Okazaki, min. 80) y Maeda (Abe, min. 66).

Selección de Chile: Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Maripán, Beausejour, Pulgar, Aránguiz, Arturo

Vidal (Pablo Hernández, min. 77), Fuenzalida (Opazo, min. 78), Alexis Sánchez (Fernandes, min. 87) y

Eduardo Vargas.

Goles: 0-1, min. 40, Pulgar. 0-2, min. 54, Vargas. 0-3, min. 81, Aléxis Sánchez. 0-4, min. 83, Vargas.

Incidencias: Partido perteneciente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América

2019.

Estadio: Morumbi, Sao Paolo (Brasil)