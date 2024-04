Las críticas más duras a Mbappé tras su partido contra el Barça

El PSG perdió contra el Barça y Kylian Mbappé fue incapaz de marcar gol. En Francia le han llovido las críticas por su partido e incluso también a Luis Enrique por no querer hablar del galo en la rueda de prensa postpartido argumentando que no individualiza nunca en sus reflexiones. L'Equipe se mostró tajante. "No consiguió romper el marcaje rival. Evitó a menudo el regate en favor del pase, sin demasiada inspiración. En consecuencia, no fue muy peligroso y no marcó la diferencia, aunque participó en el gol de Dembélé en el minuto 48″, dicen.

Le Parisien afirma que estuvo "ausente" y le puso un 3 sobre 10 de nota, muy lejos de Nuno Mendes, puntuado con un 8, pero mejor que Beraldo, calificado con 2 e igual que Marco Asensio. Donarumma, de todas formas, se llevó también un buen castigo de la prensas.

Le Figaro no se corta tampoco. "Líderes aburridos le califican" y añaden el partido "discreto" del atacante internacional francés. También 20 Minutes. "¿Hola Mbappé? Ya es suficiente, tenemos que despertar ahora", comentan de modo

"Las cifras del parisino son un dolor de cabeza, y no en el buen sentido: 13 balones perdidos, ningún tiro a puerta en tres intentos y sólo 44 balones acertados en total. Es un eufemismo decir que el delantero francés se mostró discreto el miércoles. Y para colmo, acabó su velada con una mala elección en el tiempo de descuento al preferir el disparo (bloqueado) al desplazamiento hacia la izquierda del área, donde Barcola estaba desesperadamente solo", zanja Le Figaro.