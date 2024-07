La decepción de Laura Martín-Portugués tras caer a la primera: "Qué vergüenza"

Decepción era el sentimiento que mejor definía a Laura Martín-Portugués después de perder en primera ronda de sable en estos Juegos, en una competición donde partía como candidata a las medallas.

La tiradora no quiso poner reparos en ningún momento: “Qué vergüenza, he perdido a la primera cuando venía a por medalla”, dijo en varias ocasiones tras su derrota frente a los medios, que no le pidieron más declaraciones en el trance por el que estaba pasando.

Era la primera vez en 16 años que la esgrima femenina española volvía a una cita olímpica, y sólo pudo realizar un combate en el que no estuvo cómoda en ningún momento: “No me he encontrado”, se decía a sí misma. De hecho, Martín-Portugués quedó exenta de la primera ronda al llegar como cuarta favorita.

En el combate estaban presentes tanto la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, como su hermana la infanta Sofía. También el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente de la Federación de Esgrima, el que fuera medallista José Luis Abajo 'Pirri'.

La esgrimista, además, perderá con toda probabilidad la beca ADO al caer posiciones en el ranking de su disciplina. Una despedida abrupta de estos Juegos tras haber completado un ciclo olímpico brillante con varias medallas en la Copa del Mundo.