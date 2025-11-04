El Desafío Barceló cierra la temporada 2025 de los 6 Metros en Sanxenxo

La flota de 6 Metros cierra el curso el segundo fin de semana de noviembre en aguas de Sanxenxo con la disputa del Desafío Barceló, cita que decidirá el título nacional y el definitivo podio de la Liga Xacobeo 2025. Sobre un máximo de cuatro bastones programados, el duelo por el campeonato promete una lucha a cada bordo entre los dos grandes favoritos de la temporada.

El "Bribón", con el Rey Juan Carlos a la caña, llega como vigente campeón del mundo tras su triunfo en Nueva York. Desde la misma regata estadounidense arriba también su principal rival, el "Titia" de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón mundial y aspirante directo al título nacional. Ambos barcos mantienen una temporada casi perfecta y todo apunta a un mano a mano táctico desde la primera salida.

El "Alibaba II" de Miguel Lago se perfila como el principal favorito para completar el podio en la Liga y como uno de los candidatos a llevarse el Desafío Barceló, con el "Stardust" de Santiago Campos como rival.

La flota de los 6 Metros, que estarán acompañados por los clásicos "Ian" (Ricardo Frade), "Joy" (Nacho del Toro) y "Acacia" (Alicia Freire), llega dispuesta a arañar puntos en cada ceñida y cada popa. Las pruebas arrancarán el sábado, día 8, a las 13:00 horas, manteniéndose el tiempo límite de salida de la última prueba el domingo 9, a las 15:00 horas. Con los balances tan ajustados, cualquier role o cambio de presión podrá definir el campeonato.

Sanxenxo volverá a ser testigo con el Desafío Barceló de la mejor competición de 6 Metros del país en un fin de semana decisivo que coronará al nuevo campeón nacional y al podio final de la Liga Xacobeo 2025.