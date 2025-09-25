El "Bribón", con Don Juan Carlos, líder del Mundial de 6 Metros

El "Bribón", con el Rey Emérito al mando, firmó dos victorias en la tercera jornada del Mundial de 6 Metros y se ha colocado líder provisional con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. El campeonato que se celebra en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Long Island (Nueva York) tiene un segundo representante español, el "Titia" de Mauricio Sánchez-Bella que ocupa la cuarta plaza.

Tras la doble victoria, el "Bribón" aventaja en seis puntos al "Jill" de Alessandro Maria Rinaldi, que conserva la segunda posición a pesar de un serio contratiempo durante la segunda manga. Dos puntos más atrás se sitúa el "Flapper", de Thomas Kuhmann, en tercera posición, mientras que el "Titia", de Mauricio Sánchez-Bella, y el "Spring", de Greg Stuart, suman 16 puntos, con el barco español ocupando la cuarta plaza gracias al desempate.

Además, el equipo francés del "Fun", uno de los grandes rivales del "Bribón", se vio obligado a retirarse en la segunda regata del día. Su armador, Louis Heckly, explicó que el barco sufrió un grave problema estructural que les impidió continuar. Actualmente trabajan con todo su equipo de tierra para intentar estar de vuelta en el agua en la cuarta jornada.

"Fue una pelea dura, pero gracias a Dios ganamos. Estamos muy contentos, aunque todavía queda mucho trabajo por delante. Me entristece que el equipo francés, que son buenos amigos míos, haya tenido que retirarse. ¡Nos perdimos nuestra pelea con ellos!", afirmó Don Juan Carlos a la conclusión de la jornada.