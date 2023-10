El día que sacaron a rastras de un pub a Kyrgios a las cuatro de la mañana

Nick Kyrgios habló con Mike Tyson sobre algunas reflexiones de la vida, donde una de las más llamativas está relacionada con la fiesta. "Hubo noches en las que estuve en un pub hasta las cuatro de la mañana antes de jugar contra Rafa en Wimbledon un año. Mi antiguo agente tuvo que sacarme a rastras del pub. Perdí en una dura batalla de cuatro sets, pero sí, siento que dormir un poco a las once de la noche no me habría hecho daño”, afirmó.

El tenista también reconoció que le gusta ser comparado con Rodman. "Creo que es genial. Siento que mis atletas son Allen Iverson o Dennis Rodman, tipos así, que lo hicieron a su manera. Que me comparen con Dennis Rodman me gusta. Cuando pienso por primera vez en Rodman, pienso en alguien que se siente completamente cómodo consigo mismo, que jugó el juego que quería y realmente no le importaba lo que pensaran los demás", dijo.

Kyrgios también habló con Tyson sobre su victoria más importante. "Creo que mi victoria más memorable fue, probablemente, cuando vencí a Roger Federer por primera vez, esa fue la más memorable. No salí de fiesta después porque tenía que jugar al día siguiente. Tenía 19 años y no me gustaba mucho, todavía no era grande en la escena", dijo.

"Novak, es el mejor de todos los tiempos, tiene 24 Grand Slams y creo ganará un par más. Es una locura. Pero creo que no tiene el crédito que merece. Me enfrenté muy bien a Nadal. Tuve el mayor éxito contra él, pero aun así me ha vencido muchas veces. Federer podría hacerte sentir realmente mal. No importaba en qué parte del mundo lo enfrentaras, era el favorito de los fanáticos. Jugar contra él en Europa, América, Australia... todos querían que Federer ganara todo el tiempo. Creo que Novak es el mejor de todos los tiempos, pero para mí Federer fue el más difícil de enfrentar. Algo en él era muy agresivo y no te dejaba mucho espacio para respirar", zanjó.