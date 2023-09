El disparate de punto que se inventó Alcaraz ante Arnaldi en el primer set (vídeo)

Llegó Jimmy Butler, la estrella de los Miami Heat y amigo de Alcaraz, a la Arthur Ashe con el partido de octavos de final ya comenzado. Lo hizo acompañado de J. Balvin y ambos pudieron disfrutar del punto más espectacular del primer set que se apuntó el español ante Matteo Arnaldi.

El italiano salió respondón, pero pronto tuvo que asumir la realidad de lo que estaba sucediendo en la central del último Grand Slam de la temporada. Con 4-2 para el número uno del mundo y un break ya de ventaja, Carlitos arrancó con su servicio el séptimo juego del partido. Fue tan atrevido como de costumbre y en cuanto tuvo la más mínima oportunidad se aproximó a la red con un revés cortado. Arnaldi se defendió bien desde el fondo y apostó por un globo complicado de devolver. La volea de revés en pleno salto que se inventó Alcaraz fue uno de los golpes del torneo. No tanto por llegar al globo como por la forma en que lo devolvió. Cogió un ángulo imposible y el bote antecedió a un efecto envenenado. Arnaldi no pudo hacer nada. Y Jimmy Butler en la grada y con un sobrero con el que era imposible que pasara desapercibido movía la cabeza de izquierda a derecha y sonreía.

Y es que el buen rollo y el optimismo que transmite Alcaraz ya tiene incluso un efecto contagio en otras raquetas del circuito. Un ejemplo es la estadounidense Coco Gauff, de 19 años y número 6 del ránking femenino. "Carlos en Cincinnati (...) no estaba jugando su mejor tenis, eso estaba claro. Pero la manera en que seguía sonriendo mientras jugaba contra Hubert Hurkacz... Iba perdiendo de mucho y todavía estaba sonriendo", aseguró. "Para mí fue como: 'Si él puede sonreír, que es número uno del mundo y tiene toda esa presión (...), entonces yo también puedo sonreír'. Creo que he aprendido mucho de su alegría en los partidos y de cómo puedo transferir eso. Porque yo tengo mucha alegría en mí, pero parece que la reprimo cuando juego. Ahora me estoy divirtiendo, riendo y sonriendo y creo que eso hace el tenis más disfrutable", añadió.

Ya lo asegura el propio Carlitos: "Intentamos traer buenas vibras a la gente. Intento ser yo mismo todo el tiempo. Creo que a la gente le gusta esa parte de mí. Yo estoy siempre feliz y sonriendo".