El Cholo, señalado

La declaración de intenciones de Zidane en el derbi, apostando por Fede Valverde en lugar de James, era toda una invitación a que Simeone se fuera a por el partido en casa, a asaltar a un Madrid peleón y más intenso defensivamente, aunque vulgar en su juego y muy poco atrevido. Pero que «si quieres arroz, Catalina». A ese «Zizou cholista» le respondió el jefe del cholismo con una pizarra con su habitual rigor táctico, convertido durante muchos minutos en «rigor mortis». Así salió un duelo madrileño sin fútbol, aburrido y malo como la carne de pescuezo. Y el Cholo vuelve a estar señalado por los propios aficionados rojiblancos.

La puerta 5 No tendrán muchas oportunidades el Atlético y el propio Diego Pablo Simeone de encontrarse al gran rival con tan pocos argumentos futbolísticos, salvo su recuperada seguridad defensiva una vez cortada la hemorragia tras la derrota de París. Pero desde la perspectiva rojiblanca, ya no supone una novedad que sean muchos seguidores los que le pidan, le exijan incluso al Cholo, que dé un paso adelante, que suba un peldaño de una vez por todas. Sólo hay que ver y escuchar a los hinchas en las encuestas de Álex Silvestre para «El Chiringuito», en la Puerta 5 del Metropolitano, para entender que ya no les basta con esa meritoria competitividad del equipo, forjada estos últimos años a golpe del famoso partido a partido.

¡Da el salto ya! No, no vale ya sólo con eso. Se ha reconstruido el equipo, se ha formado una plantilla equilibrada y con muy buenos jugadores para algo más que meterse atrás en casa cuando se podía haber asestado un golpe de gracia al Real Madrid. Siempre digo que Simeone ya está en los altares de la historia del Atleti por méritos propios, pero hay que hacerle caso a los seguidores más exigentes que ya señalan al técnico por no dar ese salto. Y sí se puede, Cholo...