El mensaje a Fernando Alonso sobre su copiloto, Marc Coma

“En Marruecos hizo mucho esfuerzo, también porque creo que cometió el error de correr con Marc Coma a su lado. Marc fue un gran piloto, pero no es un navegador puro, que es lo que Alonso necesitaría aprender”, asegura Peterhansel en ‘La Gazzatta dello Sport’. Así explicaba Peterhansel los 24 pinchazos que sufrieron: “Sólo hace falta ver que en todo el rally han sufrido 24 pinchazos y yo, por realizar una comparación, no pinché ni una vez. Esto pasa porque todavía no ha entendido con qué velocidad debe afrontar el terrerno pedregoso”, continuaba. se debieron a que “aún no ha descubierto lo rápido que puede abordar el terreno pedregoso”. Peterhansel compite en el Dakar y su copiloto es su mujer Andrea.