El enfado de Flick con un jugador suyo por señalar a Koundé

El extraño final de partido del Barcelona en Balaídos sigue trayendo cola. El equipo blaugrana ganaba 0-2 y en apenas un cuarto de hora sufrió una expulsión y recibió dos goles, uno de ellos de los que suelen hacer daño por la forma en que se produjo.

Y es precisamente ese gol, el 1-2 en el que Koundé vio como le robaban la cartera, el que sigue dando que hablar en el vestuario culé. Hansi Flick no estaba para nada contento con el encuentro de su equipo, y no solo por el tramo final. El técnico alemán aseguró que no había jugado un buen partido, y que no era "solo una cosa de diez minutos".

Pero aún hay más. Y es que Flick no quedó muy conforme con las declaraciones de algunos de sus jugadores. Gavi definió el gol recibido como "una tontería" y afirmó que ese balón tuvo que ser despejado desde el primer momento. Eso no ha gustado al entrenador, que entiende que no señalar a un compañero en declaraciones públicas no es la mejor idea.

De hecho, en la rueda de prensa posterior al partido ya quiso dejar claro que no iba a señalar a ningún jugador por el tropiezo: "Somos un equipo y cuando perdemos, perdemos todos", dijo, exculpando a Koundé. El alemán ya ha dado sobradas muestras de su rectitud, y este tipo de reacciones no son para nada de su agrado. En apenas tres días llega un nuevo encuentro, en este caso en Champions frente al Brest.