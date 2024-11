Celta de Vigo - Barcelona, en directo hoy: previa y alineaciones, LaLiga EA Sports

Tras el parón de selecciones, Robert concedió una entrevista a The Athletic en la que habló sobre el Barça, el entrenador y su actualidad. La llegada y adaptación a un club como el gigante catalán no es nada fácil: "Todo se vuelve muy ruidoso en Barcelona. He aprendido durante estos años en el club cómo mantenerme alejado de esto. Al principio, leía y escuchaba mucha desinformación y, en algunos casos, no entendía por qué sucedía. Pero luego entendí cómo funciona este mundo mediático en Barcelona y decidí desconectarme completamente de él"... LEER MÁS AQUÍ

Robert Lewandowski celebra su gol frente al Real Madrid. AFP7 vía Europa Press Europa Press