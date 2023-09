El enfado de Guardiola tras ser eliminado de la Carabao Cup... y las críticas de la prensa

Pep Guardiola cayó eliminado de la Carabao Cup tras perder contra el Newcastle (1-0). Al finalizar el encuentro, el entrenador del Manchester City mantuvo una tensa discusión con el árbitro Chris Kavanagh. "Decidimos este once, como hacemos siempre en la Carabao Cup desde que estoy aquí. En la Carabao Cup siempre pongo a los jugadores menos habituales. Si pasas, pasas. Cuando llegas a las semifinales es cuando piensas en el título. No quiero gastar energía tan pronto en esta competición", dijo.

"Desafortunadamente tenemos muchos lesionados y los que suelen jugar no lo hicieron hoy. Han jugado los menos habituales. Por desgracia tuve que poner a Manuel Akanji, aunque me habría gustado darle descanso, pero estas son las decisiones que siempre tomo. Tenemos muchos partidos por delante. Quizá podría haber puesto a Haaland en los últimos 10 o 15 minutos, pero decidí no hacerlo", afirmó.

Medios como Sport y Mundo Deportivo destacan en sus portadas la eliminación del equipo de Pep. En Inglaterra también se hacen eco de ciertas críticas hacia el entrenador, especialmente The Sun. "Pep Guardiola presenta la 'excusa de la temporada' mientras afirma que un viaje a Newcastle para la Copa Carabao podría costarle el título al Manchester City", afirman.

El nombre de Guardiola siempre estuvo muy vinculado al Barça por todo lo que consiguió. "El Barça ya tiene un entrenador cojonudo, que es Xavi. Ha ganado la Liga, que es el trofeo más importante, y ojalá este muchos, muchos, mucho años. Cuando Xavi decida que ha acabado su etapa, luego vendrá Busi [Sergio Busquets] u otro", dijo Pep.