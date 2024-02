El entrenador español de moda por el que suspira el Bayern

Además de deslumbrar a Europa con su juego, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso está en el camino de romper la hegemonía del Bayern en la Bundesliga. Los bávaros acumulan 11 títulos de liga alemana consecutivos, un récord en la historia del torneo, pero su reinado está muy cerca de terminar a manos del entrenador español de moda. Los de Xabi Alonso son líderes con 8 puntos sobre el Bayern, que está sumido en su peor crisis de los últimos tiempos y que no ha ganado ninguno de los dos partidos ante el Leverkusen. El saldo entre ambos es un empate en Múnich y una goleada del Bayer (3-0) en Leverkusen.

Xabi Alonso está sacando los colores al todopoderoso Bayern y como no podía ser de otra manera, ya aparece en el horizonte como uno de los posibles candidatos a ocupar el banquillo del Allianz Arena la próxima temporada, tras un verano en el que se espera una enorme revolución en el club bávaro. Para empezar ya se ha anunciado el nombramiento a partir de mañana de Max Eberl como nuevo director deportivo, que ha firmado un contrato hasta 2027 y será el encargado de elegir al próximo técnico, que sustituirá a Thomas Tuchel.

El nombre de Xabi va a estar sobre la mesa, aunque él de momento solo quiere pensar en el presente. «Estoy en un sitio maravilloso y disfrutando mucho. Creo que es el lugar adecuado. Es todo lo que puedo decir. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé y de momento no me preocupa», confesaba Xabi, que todavía tiene a tiro el triplete de títulos este curso. Además de tener encarrilada la Bundesliga, a principios de abril disputa las semifinales de la Copa de Alemania ante el Fortuna Düsseldorf, y la semana que viene afronta la ida de octavos de final de la Liga Europa ante el Qarabag. El Leverkusen fue primero del grupo H con pleno de victorias en los seis partidos y un saldo abrumador de 19 goles a favor y solo tres en contra.

Es uno de los favoritos para llegar lejos en la segunda competición europea, por su forma de jugar al fútbol y por resultados, porque el Leverkusen, con su triunfo el pasado viernes ante el Mainz suma ya 33 partidos sin perder, la mejor racha de la historia de Alemania. El anterior registro lo tenía el Bayern de Hansi Flick, que llegó a 32 encuentros entre los cursos 19-20 y 20-21. Xabi ha pulverizado ese registro con 29 triunfos y cuatro empates y sus futbolistas no parecen dispuestos a parar. El Bayer cuida bien la pelota, juega a un ritmo alto y le mete mucha intensidad a los partidos. Es el equipo de moda y su técnico está en el escaparate y suena para el gran Bayern, como sucede con todos los futbolistas o entrenadores que destacan en Alemania. «Estamos consiguiendo grandes cosas y el proceso que empezamos en julio está siendo muy bonito, pero todavía no hemos ganado nada. Para mí es un placer entrenar a estos futbolistas», indicaba Xabi después de llegar a esos 33 partidos sin caer.

Mientras el Bayer deslumbra, el Bayern sufre, lejos del liderato en la Liga, eliminado de la Copa a manos del modesto Saarbrücken, de la Tercera División germana (2-1) y con la obligación de remontar en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En la ida cayeron los de Tuchel en Roma ante el Lazio con un gol de penalti de Immobile y además perdieron a Upamecano, que fue expulsado y no estará el 5 de marzo en el Allianz. Mientras avanzan hacia una temporada sin títulos, se suceden los rumores sobre una transformación profunda de la plantilla con la salida de hasta siete futbolistas, según la revista deportiva «Kicker». Uno de los casos que tendrá que tratar el nuevo director deportivo es el de Alphonso Davies, que termina contrato en 2025 y que podría salir un año antes camino del Real Madrid. Otro destino posible para el futuro de Xabi que por ahora se limita a disfrutar del momento.