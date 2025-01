El entrenador del Al Hilal confirma que Neymar no será inscrito en la segunda parte de la temporada

El futuro de Neymar Jr en el Al Hilal saudí parece estar ya más que sentenciado. En los últimos dos años tan sólo ha disputado 9 encuentros como futbolista profesional. Su paso por Arabia no ha salido tan rentable como esperaban en el club antes de apostar por el fichaje de un jugador, que parece haber abandonado ya las ilusiones por seguir compitiendo al máximo nivel. A sus 32 años de edad, Neymar deberá decidir ahora si quiere seguir disfrutando del fútbol unos años más; o si por el contrario prefiere poner fin de una vez a una carrera que no parece importarle ya mucho.

El entrenador del Al Hilal ha decidido aprovechar su paso por rueda de prensa para anunciar este jueves, que su equipo no contará con el futbolista brasileño de cara a la segunda mitad de la presente temporada. Jorge Jesús ha confirmado que “Neymar no estará inscrito” en este segundo tramo de la liga saudí, y ha explicado cuáles han sido los motivos que han llevado al club a tomar esta decisión.

El Al Hilal saudí ha tomado la decisión de no registrar al que sin duda es su mejor jugador, algo que Jorge Jesús ha destacado antes de explicar por qué no podrá contar con sus servicios en liga: “Neymar es un jugador de clase mundial”, comenzaba diciendo el técnico portugués. Sin embargo, no tardó en añadir que, el futbolista brasileño “ya no puede rendir al nivel que todos estamos acostumbrados a ver”. Sus continuas lesiones han hecho que los aficionados del Al Hilal apenas hayan podido disfrutar de un jugador, que parece ya más centrado en lo que pasa fuera que dentro de los terrenos de juego.

El futbolista brasileño sigue teniendo contrato con el Al Hilal

Jorge Jesús también ha querido destacar que, el hecho de que Neymar no vaya a estar inscrito en el equipo para poder disputar los partidos de liga correspondientes a la segunda vuelta; no implica que no vaya a volver a vestir la camiseta del Al Hilal. El técnico del equipo saudí ha confirmado que el futbolista brasileño podrá “participar en la Liga de Campeones asiática”, por lo que es posible que volvamos a verle junto a sus compañeros del Al Hilal sobre el terreno de juego.

Neymar ha podido disputar muy pocos partidos con el Al Hilal Saudi Press Agency Europa Press

“Todavía tiene contrato con Al Hilal”, ha querido destacar su entrenador antes de finalizar su rueda de prensa de este jueves. Un contrato que termina en poco más de seis meses, durante los cuáles Neymar tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer. Jorge Jesús ha avanzado que se tratará de una decisión que deberá acordar con el club: “Puede que sea él quien decida su futuro, pero también la administración”, ha confesado el entrenador portugués.

El futuro de Neymar está en el aire

A pesar de que son muchos los que han tratado de pronosticar cuál será su próximo destino como futbolista, parece que nadie se atreve a garantizar qué es lo que pasará con Neymar en este año 2025. A sus 32 años de edad, podría tomar la decisión de retirarse como profesional. También está la opción de que decida quedarse en Arabia, a pesar de saber que apenas va a poder disputar minutos. Durante las últimas semanas han sonado con fuerza los rumores que vinculan al brasileño con el Inter de Miami de Messi, Suárez y compañía. Aunque todo parece indicar que, en caso de terminar produciéndose su fichaje por el equipo norteamericano, sería ya de cara a la próxima temporada. Los aficionados de la MLS sueñan con ver de nuevo sobre el césped a la famosa MSN. Sólo el tiempo dirá que terminará pasando con un futbolista que podría haber tenido una carrera mucho más fructífera, y que podría estar contando ya los días para retirarse definitivamente.