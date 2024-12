Neymar se pronuncia sobre su paso por el PSG: "No era feliz..."

En una de sus pocas entrevistas desde su salida del Paris Saint-Germain, Neymar Jr. habló este domingo con los periodistas Bartoli y Benoît Boutron en el programa RMC Sport. El delantero brasileño, quien jugó en el PSG durante siete años, se mostró nostálgico y honesto sobre su tiempo en París. Sin embargo, también dejó claro que su salida en 2023 al Al Hilal de Arabia Saudí fue una decisión tomada por su falta de felicidad en la capital francesa.

Cuando se le preguntó por su balance de su paso por el PSG, Neymar fue claro: su experiencia fue "buena y mala al mismo tiempo". "Buena porque futbolísticamente creo que estaba en el mejor momento de mi carrera. Y mala porque estuve mucho tiempo lesionado y, a menudo, no terminaba una temporada", confesó el brasileño. Las lesiones, que lo han perseguido durante varias fases de su carrera, marcaron profundamente su paso por el PSG, dejándole una sensación de tristeza por no haber podido estar a su máximo nivel en varias temporadas.

A pesar de los altibajos, Neymar destacó momentos clave en su etapa parisina. "No olvidaré los grandes momentos que he vivido aquí, especialmente la final de la Champions", recordó, haciendo referencia a la derrota del PSG en la final de la Liga de Campeones de 2020 contra el Bayern de Múnich. "Fueron momentos realmente increíbles. Podríamos haber ganado, pero una final se decide por detalles...".

Sobre su relación con los aficionados del PSG, Neymar fue más cauteloso. "El primer año fue magnífico, me recibieron muy bien los franceses y los aficionados. Los dos o tres últimos años no fueron lo mismo. No fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi", expresó. Neymar reconoció que, a pesar de haber dado todo en el campo, los últimos años en París fueron tensos. "En lo que a mí respecta, fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego. No guardo rencor, pero me entristeció un poco la forma en que me trataron los aficionados", subrayó.

La gran revelación de Neymar en esta entrevista fue su confusión y malestar durante sus últimos meses en el PSG. El brasileño aseguró que no era feliz en la capital francesa, lo que lo llevó a tomar la decisión de marcharse a Arabia Saudí. "Decidí dejar el PSG y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal... Recibí la oferta justo después de marcharme, porque sencillamente no era feliz allí", explicó. Neymar también señaló que el club y el entrenador "ya no contaban conmigo", lo que aceleró su salida.

El traspaso al Al Hilal, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudí, supuso un giro importante en su carrera. El jugador expresó su satisfacción por la bienvenida que recibió en su nuevo destino. "Me sorprendió mucho mi acogida aquí y la amabilidad de los aficionados. La liga se está desarrollando, y nuestro equipo también. Mi familia y yo estamos seguros de haber tomado la decisión correcta", dijo Neymar, visiblemente agradecido con el apoyo que ha recibido en su nueva aventura.

Una de las partes más duras de su paso por el PSG fue la relación con los aficionados en los últimos años. Neymar recordó que en sus últimos meses en París, los aficionados cruzaron límites que para él fueron inaceptables. "Nuestra relación dejó de ser respetuosa, mientras que yo siempre les he respetado", comentó el delantero. Relató que incluso hubo situaciones extremas, como cuando algunos seguidores se presentaron en su casa, intentando invadirla y realizando amenazas. "Cuando quisieron invadir mi casa, insultarme o querer pegarme, por lo que a mí respecta, se pasaron de la raya", explicó, visiblemente afectado por esos incidentes.

A pesar de estas dificultades, Neymar dejó claro que no guarda rencor. "Fue una situación realmente complicada. Al final, me entristeció la forma en que me trataron, pero ya está superado", afirmó. El brasileño quiso enfatizar que no guardaba rencor hacia el club en sí, sino más bien hacia "algunos de sus dirigentes y algunos de sus seguidores". Sin embargo, el jugador se mostró agradecido por los buenos momentos vividos en el PSG y por la oportunidad de escribir su historia en la Ligue 1, un capítulo que consideró positivo para su carrera.

En otro momento de la entrevista, Neymar también habló sobre su recuperación física tras una lesión grave que sufrió en 2023, una rotura de ligamentos en la rodilla. El brasileño reveló que el proceso de recuperación no fue fácil, pero lo afrontó con una actitud mental positiva. "Creo que es sobre todo una cuestión de actitud mental. Una lesión siempre es muy complicada de afrontar para un deportista, sobre todo con una lesión tan grave como la que yo tuve", afirmó Neymar, quien se mostró agradecido por el apoyo de su familia y amigos en todo momento. "La gente que me rodea, mi familia y mis amigos, me han dado mucho apoyo. Incluso me ha hecho más fuerte para poder recuperarme y progresar mentalmente", añadió.

A sus 32 años, Neymar afronta una nueva etapa en su carrera, esta vez en el fútbol saudí. Después de su paso por el Barcelona y el PSG, el delantero ha decidido explorar un nuevo desafío en la Saudi Pro League, una liga que está ganando relevancia en el panorama futbolístico mundial. "Ahora se acabó y tengo que centrarme en Arabia Saudí y en mi club, el Al Hilal", dijo, dejando claro que su enfoque está puesto en el futuro y en los nuevos retos que tiene por delante.