Escribe contra Ibai Llanos por su velada de "rico" y Twitter se vuelve loco en su contra

Ibai Llanos es el rey de Twitch. Con su III velada ha vuelto a conseguir un éxito de audiencia mezclando música y boxeo. Es probable que la razón de su éxito se deba mucho más a su popularidad que a otra cosa, pero lo cierto es que poco comunicadores consiguen reunir tanta gente para un evento y que vayan futbolistas como Fede Valverde o Belén Esteban, que fue una de las que más aplausos recibió. En la velada, el creador de contenidos argentino Martín Pérez Disalvo 'Coscu' y la mexicana Samy Rivera "Rivers" fueron los grandes nombres propios del estadio Cívitas Metropolitano en Madrid.

'Coscu' firmó la actuación de la noche al derrotar por nocaut a Germán Garmendia en el primer asalto. El argentino conectó una buena serie que concluyó con una contundente derecha que lo mandó a la lona. Fue el único que no se definió en los puntos.

Tras caerse por lesión Kaitlyn Michelle Siragusa `Amouranth" a cuatro días del evento, la mexicana levantó la mano para pelear también en la estelar contra Maite Carrillo "Mayichi"

Samy Rivera "Rivers", tras caer con la española Marina Rivers en el primer combate, continuó insistiendo y apabulló a "Mayichi". Victoria por decisión unánime.

El combate de pesos pesados entre Misho Amoli y Cristóbal Álvarez "Shelao" tuvo el desenlace más agridulce posible. En el primer intercambio de acciones entre ambos Misho se llevó la mano al hombro izquierdo. No pudo continuar por una luxación. Victoria para `Shelao¿ por lesión. Ambos ya están confirmados para la próxima edición. Luis Fernando Flores "Fernanfloo" también venció por decisión dividida a Borja Luzuriaga "Luzu". El creador de contenido panameño fue de más a menos. Comenzó imponiendo un ritmo alto y eso le bastó para llevarse la victoria en las cartulinas.

El cantante Abraham Mateo se impuso por decisión dividida (2-1) al creador de contenido Andrés López Ruitorta "Ampeter".

El boxeo triunfó y eso ha sorprendido a Lara Fernández, luchadora profesional española, que en su Instagram escribió algo indignada: "Hola, a ver si os dejáis de tanta velada del año de Ibai y asistís y pagáis para vernos y no ayudáis a atletas de verdad y no a gente haciendo el payaso". Y sigue: "Nosotros nos lo curramos día a día, sin ayudas, sin reconocimiento alguno, y ahora viene un tío con dinero a montar veladas y la gente lo ve y paga por ir a verlo..."

Ser tan sincera y meterse con Ibai Llanos le ha costado enfrentarse a muchos mensajes en la redes sociales, pero Lara Fernández se achanta poco: "Madre mía… los defensores de los YouTubers cómo sois… Borro el tweet porque no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte, ni a mi, ni lo que conlleva. Pd: Gracias A TODOS por el minuto de gloria", ha escrito. "Si queréis llamar la atención, venid a twitter y escribid algo en contra de un YouTuber. Vendrán los fans en masa a insultarte y te retwittearan sin parar. No falla". No la han dejado en paz: "Eso si, solo he borrado el tweet aquí. En Twitter hay demasiada gente sensible y sin vida, pendiente de las personas que critican a sus… “ídolos”(?) para salir al ataque No me arrepiento de ninguna palabra de las que habéis leído. Cuando quiera llamar la atención, lo subo". Y el último: "Me encanta la atención que me prestáis. Es tanta que vais a Instagram también para hablarme"