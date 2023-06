La Velada del Año 3: todo lo que debes saber sobre el evento de Ibai que ya ha sufrido varias bajas

Ya no queda nada para La Velada del Año 3 organizada por el streamer Ibai Llanos. La tercera edición se celebrará este sábado 1 de julio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Con un aforo para 68.456 espectadores, las entradas para esta velada están agotadas desde el mismo día que Ibai anunció que la venta online estaba abierta. Tan solo tardaron 60 minutos en colgar el cartel de 'sold out'.

Un evento que es muy aclamado por los jóvenes y que, un año más, será retransmitido por Twitch para todos aquellos que se hayan quedado sin entrada. Pues durante la velada del año pasado se llegaron a conectar más de tres millones de espectadores. Un número que esperan superar este año después de la fama que ha adquirido con el tiempo este evento.

Horario de La Velada del Año 3

Los fans podrán ver La Velada del Año 3 a través de Twitch. Una retransmisión que realizarán Ari Gameplays y Cristinini desde la plataforma y Sergio Ferra y Jaime Mellado desde la alfombra roja.

A las 14:00 ya arrancará el evento en Twitch con la 'Fan Zone'. Una zona preparada para que los seguidores conozcan más a sus ídolos. A las 17:00 comenzará la alfombra roja y sobre las 18:00 dará comienzo la esperadísima Velada del año 3.

Amouranth no participará en su combate de La Velada del Año 3

Sin embargo, y aunque quedan menos de cuatro días para la celebración de La Velada del Año 3, una de sus participantes, Amouranth, ha tenido que retirarse del evento debido a motivos médicos personales. Motivos que ha querido revelar a través de Twitter: "Me informaron en marzo que tengo insuficiencia ovárica en etapa tardía. Mi cuerpo ha estado sufriendo una menopausia durante algunos meses con muchos cambios mentales y físicos. Ya había accedido a aparecer en el evento de boxeo de La Velada y decidí que seguiría adelante. Pero debido a los desarrollos médicos extremos, tengo que empezar los tratamientos hoy".

Amouranth es una youtuber y streamer estadounidense que iba a pelear con Mayichi, una streamer española. No obstante, pese a la baja de la estadounidense, Mayichi no se quedara sin combate. Así lo anunció ayer Ibai en una retransmisión en Twitch: "Hemos llegado a la conclusión de que tenía que pelear en La Velada 3. A mí me jodía mucho por ella y me apetece que pelee de verdad". Sin embargo, no ha contado contra quién peleará: "Esta tarde, una de ellas nos ha confirmado que va a pelear contra ella. Mayichi ha dado el ok y lo ha visto como una buena idea".

"Yo necesito generar un poco de chup-chup, por lo que no se va a anunciar a esta chica. No va a haber ningún tipo de juego. No se va a decir quién es. Estoy harto de que esta velada esté maldita. Esta chica vendrá al pesaje y a la rueda de prensa, pero no se va a ver nada de ella. En el combate entrará con una capucha, no se verá quién es y cuando llegue al ring se quitará la máscara y todo el mundo sabrá quién es", explicó el streamer.

Pues está cansado de que La Velada del Año haya tomado el sobrenombre de 'Velada maldita' después de que Viruzz y Papi Gavi también cancelaran sus combates debido a motivos médicos. Por lo que Llanos ha decidido guardarse un último secreto que será desvelado en el mismo momento que la contrincante de Mayichi entre al ring.

Los combates de La Velada del Año 3 serán seis

Ibai Llanos ha luchado mucho por conseguir que sean seis los combates de La Velada del Año 3. Sobre todo después de la baja de la streamer estadounidense que apenas dejó margen de maniobra al equipo. Aun así consiguieron una contrincante para que Mayichi pudiera pelear el sábado.

De esta manera, los combates quedan así:

Ampeter contra Abraham Mateo

contra Samy Rivers contra Marina Rivers

contra Fernanfloo contra Luzu

contra Misho contra Shelao

contra Mayichi contra 'chica secreta'

contra Coscu contra Germán Garmendia

Además, por si los combates no fueran suficientes para el público, La Velada del Año 3 contará con la participación de Ozuna, Quevedo, Feid, María Becerra, Estopa y Rosario Flores.