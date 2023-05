El intolerable insulto racista de Gerard Piqué que enfada a Ibai Llanos

La Kings y la Queens League siguen disputándose aunque su ruido está siendo inferior a la primera edición. Gerard Piqué consiguió que se emitiera por televisión, pero las cifras de audiencia están siendo más bajas de lo que se esperaba, como si el público de esta competición fuera por stream y más allá del mundo Twicht no tuvieran tanto recorrido como el ex futbolista del Barcelona creía. Unos de los momentos más interesantes de la competición son las charlas entre presidentes, los streamers que dan visibilidad a todo. En ellas, en tono muy distendido, a veces en exceso, hablan de las reglas, de las decisiones a tomar y de muchas cosas, medio en serio, medio en bromas.

Sucede que muchas veces están tan relajados que no miden y sueltan barbaridades inadmisibles, fuera de lugar. Ya ha pasado algunas veces, pero ahora ha vuelto a pasar con Gerard Piqué, que intentaba apostillar con gracia y ha acabado mostrándose como alguien que utiliza coletillas racistas que ya no tiene cabida.

Ha sido en una convesación, cuando una de las streamers pide que le aclaren algo acerca de la utilización de la cancha para los entrenamientos. "Cómo sólo tenemos un día, si se quedan los entrenadores de otros equipos a ver nuestros entrenamientos, ¿podemos pedir que se vayan?", ha preguntado.

Y Gerard Piqué ha saltado a continuación: "¡Pero vaya gitanos, vaya gitanos!".

La contundente reacción de Ibai Llanos

El que ha reaccionado con más contundencia ha sido Ibai Llanos, diciendo que "no, no". Y como ha reaccionado así las cámaras le han enfocado. Eso ha provocado que Llanos se enfade: "A mí no me enfoques, a mí no me enfoques", ha repetido el streamer. "Cambia ya", ha dicho a la cámara, "que me meten en tik-tok, cambia de plano", insiste para que otras cámaras también le recojan a él y salga en más planos todavía, porque saben que esos enfados y esos momentos se pueden hacer virales.

Tras la renuncia al tenis de Kosmos, ahora el proyecto más mediático de Pique es esta competición de fútbol. Al ex futbolista del Barcelona se le esperaba en las celebraciones del Barcelona, pues también es campeón al haber disputado minutos de la competición, pero no apareció y lo más extraño es que públicamente, en sus redes sociales, no ha escrito nada felicitando o alegrándose por la victoria en LaLiga de sus ex compañeros hasta hace unos meses. No se sabe muy bien por qué ese silencio de Piqué.