El Corte Inglés se suma a la eLaLiga Santander

Electronic Arts (EA SPORTS), la entidad que cuenta con la licencia oficial de FIFA 22 EA SPORTS Global Series en España, acompaña a LaLiga como partner oficial. El acuerdo firmado el año pasado, no hace más que reafirmar el compromiso por ambas partes de llevar de la mano el entretenimiento a través del fútbol tradicional y del virtual a otro nivel.

Banco Santander, patrocinador oficial de LaLiga y encargado de darle nombre desde hace ya cinco temporadas a LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, repite por tercera temporada consecutiva como Title Sponsor de la competición oficial de EA SPORTS FIFA 22 en España, eLaLiga Santander. Banco Santander ve en eLaLiga una oportunidad de acercarse a las nuevas generaciones y conectar con los fans a través de la emoción y la autenticidad del fútbol virtual, una industria en constante crecimiento y con muchas posibilidades de activación.

PlayStation, repite como sponsor oficial de eLaLiga Santander PlayStation 5. La marca de consolas de Sony será de nuevo esta temporada un partner estratégico de eLaLiga. Gracias a la apuesta de Sony Interactive Entertainment España (SIE España) por eLaLiga Santander, los jugadores de la competición podrán competir y demostrar sus regates, sus goles y sus victorias con la mejor consola del mercado. Además, eLaLiga Santander y Sony Interactive Entertainment España (SIE España) comparten valores como la responsabilidad (promoviendo un entretenimiento interactivo de calidad donde todos tienen cabida) y la evolución (adaptándose a las tecnologías más innovadoras, como quedará patente con la nueva generación).

Astro, la marca de productos profesionales para gamers, refuerza su apuesta por el mundo de los esports y renueva el acuerdo de patrocinio que se inició la pasada temporada. En esta nueva campaña, en su firme apuesta por el sector del competitive gaming, todos los jugadores estarán equipados con la mejor tecnología gracias a los cascos inalámbricos Astro A40, que les sumergirán totalmente en el juego sin perder ni un solo detalle para los partidos de las jornadas de la temporada regular, así como eLaLiga Santander SuperCup y eLaLiga Santander Cup en sus respectivos eventos.

El acuerdo alcanzado con la eLaLiga Santander es un paso más que refuerza el foco que El Corte Inglés ha puesto en el mundo gaming. El enfoque de El Corte Inglés en el mundo de los videojuegos se ha reforzado recientemente con el cambio de naming en sus redes sociales hacia El Corte Inglés Gaming, con presencia en Twitter, Instagram y Facebook. El acuerdo permitirá a El Corte Inglés realizar activaciones, generar acciones exclusivas y sorpresas para los fans de los videojuegos. A través de este acuerdo, El Corte Inglés generará valor adicional para los fans alrededor de la competición.

LaLiga y EA SPORTS, continuando con el compromiso de expandir eLaLiga Santander más allá de nuestras fronteras, vuelve a ofrecer este año una oportunidad única a los fans amateurs internacionales de participar en una competición creada especialmente para ellos.

El Beat the Best de eLaLiga Santander llevará la competición a 13 países, en los cuales los fans podrán inscribirse para competir y alzarse con el título de campeón regional, además de recibir un premio económico y de tener la oportunidad de enfrentarse a un reconocido influencer local en una experiencia única. El mayor espectáculo internacional llegará con el US Challenge y China Challenge de eLaLiga Santander, en los que en dos eventos presenciales los mejores pro players e influencers de cada nación se enfrentarán en un original torneo lleno de emociones y divertidos retos. Ambos espectáculos serán retransmitidos globalmente, casteados y presentados por respetados profesionales internacionales. A nivel internacional Banco Santander mantiene su apuesta por llegar a todos los fans de todos los rincones del planeta y junto con Galaxy Racer, serán las dos marcas que acompañes a la competición por segunda temporada consecutiva.

El día a día de la competición se podrá seguir a través de los canales de eLaLiga en Twitter, Instagram, YouTube y Twitch, y también a través del hashtag #eLaLigaSantander.