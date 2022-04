Esports City League anuncia a Bekaesh como nueva imagen

Gracias a un nuevo acuerdo de Esports City League , la primera liga del mundo de esports entre ciudades vinculada a DreamHack España, con Urban Roosters , la mayor competición online de freestyle, el host más importante del freestyle español, Jonh Bekaesh, será la imagen de la liga durante este 2022. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes españoles lo mejor de la cultura juvenil, a través del gaming y el freestyle, dos pilares para la juventud actual. Se impulsará la creación de contenido enfocado a la superación personal y a la importancia de formarse, con el fin de fomentar y promover hábitos saludables entre los aficionados a los videojuegos. John Bekaesh representa a la perfección los valores positivos del freestyle y el gaming que ambas firmas promueven, de superación y esfuerzo. Además, es una figura clave en el panorama del freestyle y un referente para los jóvenes. Nacido en Carabanchel en junio de 1986, empezó a vincularse con el mundo del rap en la década de los 2000, escribiendo letras centradas en la crítica social y muy asociadas al rap de la periferia del sur de Madrid. A sus espaldas, varios discos que le consagran a día de hoy como músico: Street MotherFucker (2008), Bellum in civitas (2010) y No place for Heroes (2014). En 2009, compaginándolo con esta dimensión más musical, arrancó su trayectoria profesional como host de freestyle, hasta la actualidad. Actualmente es reconocido como uno de los hosts más relevantes de habla hispana. Ha formado parte de FMS España, la mayor competencia de freestyle del país, desde 2017. Además, es aficionado al gaming, lo que le convierte en el rostro idóneo de la Esports City League para representar todos los valores de la cultura urbana que la liga quiere transmitir. Como comenta Arturo Castelló, CEO de ENCOM y fundador de la Esports City League: “Bekaesh refleja fielmente los valores de la liga de superación personal y esfuerzo por llegar a hacer de su pasión su profesión. Creemos que es la mejor imagen que podemos elegir para la liga, para ayudamos a promover la cultura juvenil y urbana centrada en valores positivos y sanos que permitan el crecimiento personal de toda la comunidad gamer, con referentes de éxito y ejemplos de crecimiento en todos los sentidos, como lo es Bekaesh”. Por su parte, Daniel Bernal, director comercial de Urban Roosters señala: “Es un pilar indiscutible e imprescindible director de orquesta encargado de dirigir las batallas. La profesionalidad y su pasión por el circuito le llevan a transmitir una conexión con el público en todos los escenarios, consiguiendo una experiencia única. Consigue dejar a un lado la localía y que el trato a los freestylers sea el mejor posible. Sin duda, es un honor contar en nuestras filas con Bekaesh, ya que nos ha acompañado desde 2017 y esperamos que lo siga haciendo en años futuros”. Urban Roosters lleva ya varios años colaborando con DreamHack Valencia para ofrecer el mejor contenido de rap a estos eventos, aportando no solo el valor añadido de la competición de freestyle de más alto nivel, sino también acciones novedosas que el público disfruta y quiere repetir año tras año. Para ambas marcas supone un paso más en su apuesta por promover la cultura juvenil y urbana desde enfoques positivos, dándole a sus comunidades la posibilidad de aunar sus pasiones y vivirlas de una forma saludable.