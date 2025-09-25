La Caja Mágica está preparada para acoger las finales de la LEC

El escenario está ya preparado para que den inicio este viernes las finales del split de verano de LEC, la mayor competición europea de League of Legends. Durante las últimas semanas, desde el pasado 2 de agosto, las diez mayores escuadras del continente se han visto las caras en una competición de altísimo nivel que ha determinado quiénes subirán este fin de semana al escenario de la Caja Mágica, icónica ubicación de grandes torneos tenísticos como el Mutua Madrid Open o las finales de Copa Davis.

Los primeros en competir, este viernes a las 17:00 horas, serán los británicos de Fnatic. Un equipo icónico en el mundo de los esports, que ya cuenta con 7 trofeos en su palmarés, se enfrentará contra los franceses de Karmine Corp, campeones del split de invierno de este mismo año.

El vencedor de este encuentro deberá seguir defendiendo su valía contra el equipo que juega en casa, Movistar KOI. Con un equipo prevalentemente español formado por Alex Pastor Villarejo ‘Myrwn’, Javier Prades ‘Elyoya’, David Martínez García ‘Supa’, Alvaro Fernández del Amo ‘Álvaro’ y Jojopyun (el midlaner canadiense Joseph Joon Pyun es el único jugador extranjero en el equipo), tendrán de su lado el calor de la afición española, una de las más apasionadas del mundo.

Por último, el domingo, se decidirá el vencedor en la gran final: el ganador del encuentro del sábado se verá las caras con G2, un club icónico y dominante en Europa que cuenta con nada menos que 14 títulos de LEC. Los alemanes se hicieron con este puesto en la final tras un excepcional desempeño durante todo el split, capitaneado por el icónico midlaner danés Caps.

Cada día se disputará un partido y los tres partidos comenzarán a las 17:00 horas del viernes, sábado y domingo respectivamente. Estos enfrentamientos serán al mejor de cinco mapas, asegurando espectáculo, dando opciones a las remontadas y premiando a los mejores equipos.

Mientras la competición más trepidante se juega en Caja Mágica y en stream en 9 lenguas, los madrileños podrán además disfrutar de todo el universo creativo de Runeterra en la céntrica Plaza de España donde la XPO propone no solo juegos y activaciones, o un concurso internacional de cosplay, sino también una ocasión única para probar los nuevos títulos de la desarrolladora de California, el juego de lucha 2XKO, y el juego de cartas Riftbound.

LEC XPO pretende sumergir a sus asistentes en toda la emoción de una IP que ha inspirado no solo videojuegos como LoL, Wild Rift, TFT o Legends of Runeterra sino novelas, comics y la multipremiada serie de animación Arcane. Es un evento lúdico y gratuito que ha vivido exitosas ediciones pasadas en espacios icónicos como Odeonsplatz en Múnich o el Parque de Exposiciones de Montpellier.